Πέθανε η Λίζα Λόρινγκ, η πρώτη ηθοποιός που υποδύθηκε τη Wednesday στην Οικογένεια Άνταμς

Η Λόρινγκ απεβίωσε στο Ιατρικό Κέντρο Providence St. Joseph στο Μπέρμπανκ από επιπλοκές εγκεφαλικού επεισοδίου που προκλήθηκε λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης, δήλωσε η κόρη της Βανέσα Φούμπεργκ στο The Hollywood Reporter. «Έφυγε ειρηνικά με τις δύο κόρες της [Βανέσα και Μαριάν] να της κρατούν τα χέρια».

Πήρε τον ρόλο της Wednesday, στη live-action τηλεοπτική μεταφορά της σειράς κινουμένων σχεδίων του Τσαρλς Άνταμς στο New Yorker, που ανέλαβε το ABC, σε ηλικία 5,5 ετών. Όπως είχε εξομολογηθεί μετά από χρόνια σε συνεντεύξεις «έμαθα να απομνημονεύω [τον ρόλο της από το σενάριο] προτού μάθω να διαβάζω».

Η Οικογένεια Άνταμς προβλήθηκε για δύο σεζόν -συνολικά 64 επεισόδια- παράλληλα με τη επίσης, μαύρη κωμωδία του CBS «The Munsters». Σχεδόν όλο το αρχικό καστ -από το οποίο δεν βρίσκεται πια κανείς στη ζωή- επανενώθηκε το 1977 για την τηλεταινία του NBC «Halloween With the New Addams Family».