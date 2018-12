Πέθανε ο Φρανκ Άντονις των «Goodfellas» σε ηλικία 83 ετών

Ο ηθοποιός Φράνκ Άντονις, γνωστός κυρίως για το ρόλο του στην ταινία από το 1990, «Goodfellas», πέθανε σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με τη σύζυγό του, Ντενίζ Άντονις.

Η Ντενίζ είπε ότι ο σύζυγός της πέθανε την Τετάρτη στο Λας Βέγκας, μετά από χρόνια ασθένεια εξαιτίας προβλήματος στο νεφρό. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο TMZ και το FOX News, ο Φράνκ είχε υποβληθεί σε αιμοκάθαρση και φορούσε αναπνευστήρα για εννέα ημέρες, αλλά περίμεναν να τον βγάλουν μετά τα Χριστούγεννα.

«Πάλεψε αρκετά, ήταν μια δύσκολη μάχη. Πονούσε πολύ και ήθελε να πεθάνει. Μας έλεγε ότι το ήθελε», είπε η Ντενίζ στο FOX. «Είμαστε συντετριμμένοι. Θα είναι δύσκολα, αλλά θα το ξεπεράσουμε», είπε η Ντενίζ.

Γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1935 και ήταν γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Goodfellas» (1990), «Raging Bull» (1980), «Ace Ventura: Pet Detective» (1994) και «Ghost Dog: The Way of the Samurai» (1999).

Επιπλέον, συμμετείχε στις τηλεοπτικές σειρές: «Mob Queen» (1998), «The Sopranos» (2000), καθώς και ένα επεισόδιο της σειράς «Law & Order: Criminal Intent».