Πέθανε ο Μαρκ Τζέιμς, δημιουργός του «Always On My Mind» που τραγούδησε ο Πρίσλεϊ

Ο θρυλικός τραγουδοποιός Μαρκ Τζέιμς, δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, όπως το το «Always On My Mind» και το «Suspicious Minds» του Έλβις Πρίσλεϊ , πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Μαρκ Τζέιμς συνεργάστηκε με τον βασιλιά του ροκ εντ ρολ στις επιτυχίες «It’s Only Love», «Moody Blue», «Raised on Rock» και στην πιο γνωστή «Always On My Mind».