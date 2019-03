Πέθανε ο «Νονός της Ραπ» Άντρε Ουίλιαμς

Το «Bacon Fat» (1957) -που σκαρφάλωσε στο No 9 του Billboard’s R&B chart- ανέδειξε το τραγούδι σε στυλ ομιλία που προσέδωσε στον Ουίλιαμς το ψευδώνυμο « Godfather of Rap » (Ο Νονός της Ραπ).

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, ο Williams άρχισε να ηχογραφεί για τη Motown. Την περίοδο εκείνη ήταν συνδημιουργός του τραγουδιού του Στίβι Γουόντερ «Thank You For Loving Me», συνεργάστηκε με τους Temptations και ήταν παραγωγός διάφορων συγκροτημάτων όπως οι Contours. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κυκλοφόρησε τις επιτυχίες του Cadillac Jack, The Stroke και Humpin ‘Bumpin’ & Thumpin.

Ο Williams συνέχισε να ηχογραφεί με τους Parliament, Ike & Tina Turner, Red Hot Chilli Peppers και άλλους, καθώς και να κυκλοφορεί δικά του άλμπουμ, όπως το Gories Featuring Silk του 1998 και το The Black Nook του 2000. Το τελευταίο του άλμπουμ Do not Give Up κυκλοφόρησε το 2016.