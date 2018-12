Πέθανε ο πολυβραβευμένος στιχουργός του «Killing Me Softly with his Song»

Ο στιχουργός Νόρμαν Γκίμπελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Ο πολυβραβευμένος Γκίμπελ, που είχε τιμηθεί με Όσκαρ και Γκράμι, είχε συνδέσει το όνομα του με τους στίχους της μπαλάντας «Killing Me Softly with his Song» (Γκράμι, 1973) που είχε τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση η Ρομπέρτα Φλακ, αλλά και την εξίσου διάσημη μπόσα νόβα «The Girl from Ipanema», τραγούδι που έγινε σήμα - κατατεθέν της Βραζιλίας και είχε ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, και ο Φρανκ Σινάτρα.

Ο Γκίμπελ πέθανε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια στις 18 Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε στο The Hollywood Reporter ο γιος του Τόνι.

Ο ταλαντούχος και παραγωγικός στιχουργός Νόρμαν Γκίμπελ είχε γεννηθεί στο Μπρούκλιν. Έγινε γνωστός το 1956 με το τραγούδι «Canadian Sunset» που ερμήνευσε ο Άντι Γουίλιαμς, το οποίο του άνοιξε και τον δρόμο στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Το 1979 μοιράστηκε το Όσκαρ Μουσικής με τον συνθέτη Ντέιβιντ Σάιρ για το τραγούδι «It Goes Like It Goes» που ακουγόταν στην ταινία «Νόρμα Ρέι», με πρωταγωνίστρια τη Σάλι Φιλντ (η οποία απέσπασε και τον πρώτο της Όσκαρ).