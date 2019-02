Πέθανε ο Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτης του «Singin' in the Rain»

Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 1924 στην πόλη Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας. Η καριέρα του στο Χόλιγουντ είχε μακριά πορεία. Σκηνοθέτησε τέσσερις ταινίες με τον Κάρι Γκράντ, τις: «Kiss Them For Me» (1957), «Indiscreet» (1958), «The Grass is Greener» (1960) και «Charade» (1963) με πρωταγωνίστρια την Όντρει Χέπμπουρν.

Ο Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτης του δημοφιλούς μιούζικαλ «Singin’ in the Rain» πέθανε σήμερα, Σάββατο, σε ηλικία 94 ετών.

Το «Singin’ in the Rain» (1952) με πρωταγωνιστή τον Τζιν Κέλι, έγινε ταινία-ορόσημο για την ποπ κουλτούρα. Εκτός από σκηνοθέτης, ο Ντόνεν ήταν χορευτής και χορογράφος. Μεταξύ άλλων ταινιών, σκηνοθέτησε τα μιούζικαλ «On the Town» (η πρώτη του ταινία από το 1949), (Seven Brides for Seven Brothers (1954) και «Funny Face» (1957), με πρωταγωνιστές τους Φρεντ Αστέρ και Χεπμπουρν.

Η τελευταία του ταινία που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 1984. ήταν η σεξουαλική κωμωδία «Blame it on Rio» με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν, η οποία όμως απέτυχε.

To 1997, ο Ντόνεν τιμήθηκε από την Ακαδημία, με Όσκαρ για την αξιόλογη πορεία του στον κινηματογράφο.