Πέθανε ο θρύλος της rock ‘n roll, Τζέρι Λι Λιούις

Το 1968, ο Λιούις έκανε στροφή στην Κάντρι μουσική, όπου είχε επιτυχίες όπως με το τραγούδι “Another Place, Another Time”. Η στροφή αυτή έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στη δεκαετία του 1970, με τον Λιούις να βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή των τσαρτς της Κάντρι μουσικής. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν τα τραγούδια “To Make Love Sweeter for You” το 1968, “There Must Be More to Love Than This” το 1970, “Would You Take Another Chance on Me” και “Me and Bobby McGee” το 1971, που έφτασαν το νούμερο 1. Στα επόμενα χρόνια, ο Λιούις συνέχισε να διεξάγει συναυλίες στις ΗΠΑ, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Το 1986, ο Λιούις εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.