Πέθανε ο Τζέι Νορθ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ντένις τον Τρομερό

Ο Jay North, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον διάσημο μικρό ταραξία Ντένις τον Τρομερό, στην τηλεοπτική σειρά «Dennis the Menace» για τέσσερις σεζόν από το 1959 μέχρι το 1963, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.

Όμως, πίσω από τους προβολείς, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Πολλά χρόνια μετά το τέλος του «Dennis the Menace», ο Νορθ παραδέχτηκε ότι το τίμημα της επιτυχίας ήταν μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Νορθ εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως «The Man from U.N.C.L.E.», «The Lucy Show», «My Three Sons», «Lassie» και «The Simpsons» και σε ταινίες όπως «Maya» (1966), «The Teacher» (1974) και «Dickie Robert: Former Child Star» 2003.