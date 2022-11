Πέθανε ο Γουίλκο Τζόνσον, κιθαρίστας των  Dr. Feelgood: Ο ρόλος του στο «Game Of Thrones»

Lorne Thomson via Getty Images

Παρόλα αυτά, το 2014 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Going Back Home, σε συνεργασία με τους Who’s Roger Daltrey, ενώ τους επόμενους μήνες ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο μετά από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου τριών κιλών.

Λίγο αργότερα, άρχισε να επικεντρώνεται στη Wilko Johnson Band, το μακροβιότερο μουσικό του πρότζεκτ, με την οποία θα κυκλοφορούσε επτά άλμπουμ τις επόμενες τρεις δεκαετίες, μεταξύ των οποίων το «Ice on the Motorway» (1981), το «Barbed Wire Blues» του 1988 και πιο πρόσφατα, το 2018, το «Blow Your Mind».