Πέτρος Λεβούνης: Ο Ελληνας γιατρός που εξελέγη πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ενωσης

Ο Δρ. Λεβούνης είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχιατρικής και αναπληρωτής κοσμήτορας για την επαγγελματική ανάπτυξη στο Rutgers New Jersey Medical School. Είναι επίσης ο επικεφαλής της υπηρεσίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Το βιογραφικό του Δρ. Λεβούνη

Ο Δρ. Λεβούνης έχει αναλάβει πολλές ηγετικές θέσεις εντός της APA αλλά και σε άλλους εθνικούς οργανισμούς. Επί του παρόντος υπηρετεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σύνταξης Ψυχιατρικών Ειδήσεων, ενώ έχει επίσης διατελέσει αντιπρόεδρος της Εκδοτικής Επιτροπής APA κκαι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου για τον Εθισμό. Ο Δρ Λεβούνης έχει υπηρετήσει στα διοικητικά συμβούλια της Αμερικανικής Εταιρείας Ιατρικής Εξάρτησης (ASAM) και του Αμερικανικού Συμβουλίου Ιατρικής Εξάρτησης. Το 2017 εξελέγη επίτιμο μέλος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ο Δρ. Λεβούνης είναι συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων, μεταξύ των οποίων «Παρακινητικές Συνεντεύξεις για Κλινική Πρακτική» (“Motivational Interviewing for Clinical Practice”), «Οδηγός Τσέπης για την Αξιολόγηση και Θεραπεία των Εθισμών» ( “Pocket Guide to Addiction Assessment and Treatment”), και «Τεχνολογικοί εθισμοί» (“Technological Addictions”).