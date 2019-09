Pilobolus: Τα ανθρώπινα γλυπτά της Νέας Υόρκης επιστρέφουν στην Αθήνα

Βλέποντας τις κλασικές και διάσημες χορογραφίες τους αναρωτιέται κανείς πώς μπορούν; Η νέα πρωτοποριακή παράσταση των Pilobolus συνδυάζει χορό, βίντεο και θέατρο και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τις αισθήσεις μας. Μέσα από την πλαστικότητα των κινήσεων τους, οι εκπληκτικοί Pilobolus μετατρέπονται σε ζωντανά γλυπτά και αναδεικνύουν με ευαισθησία και φαντασία, την ομορφιά και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Η χορευτική ομάδα-φαινόμενο, που ξεπέρασε τα όρια της βαρύτητας και έδωσε άλλη διάσταση στο σύγχρονο χορό με τις ποιητικές ερμηνείες τους, έρχεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα για τρείς παραστάσεις στο Christmas Theater

(Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου), στις 18,19 και 20 Οκτωβρίου.

Η νέα παράσταση των Pilobolus «Come to your senses» παρουσιάζει τις κλασικές και νέες χορογραφίες Gnomen, Symbiosis, On the Nature of Things, Warp and We, Branches που θα ξυπνήσουν τις αισθήσεις σας!

Τα αριστουργηματικά ανθρώπινα συμπλέγματα και οι ανάλαφρες κινήσεις των σωμάτων τους, σε συνδυασμό με τους εκπληκτικούς φωτισμούς και τις επιλεγμένες μουσικές συνθέσεις, δημιουργούν συναρπαστικές εικόνες που εναλλάσσονται επί σκηνής και αφήνουν άφωνο τον θεατή.