Πιθανή «σούπερ Γη» στον Εγγύτατο Κενταύρου, το πιο κοντινό μας άστρο

MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

Ένας δεύτερος πλανήτης- μια «σούπερ Γη»- ενδέχεται να κινείται γύρω από τον Εγγύτατο Κενταύρου (Proxima Centauri), το άστρο που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Scientific American, του space.com και άλλων ιστοσελίδων του ειδικού (και μη) Τύπου, αστρονόμοι είχαν ανακοινώσει αρχικά την πιθανότητα ύπαρξης αυτού του κόσμου από τον Απρίλιο του 2019, με βάση παρατηρήσεις και αναλύσεις που δεν είχαν δημοσιευθεί ή αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες. Πλέον σχετική μελέτη, η οποία υποστηρίζεται από επιπλέον δεδομένα, παρουσιάζεται στο Science Advances- ωστόσο και πάλι δεν είναι βέβαιο πως υπάρχει ένας τέτοιος πλανήτης.

«Από την πρώτη φορά που είδαμε αυτό το (πιθανό πλανητικό) σήμα, προσπαθήσαμε να είμαστε οι χειρότεροι εχθροί του» είπε ο Φάμπιο ντελ Σόρντο, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας μαζί με τον Μάριο Νταμάσο του Αστροφυσικού Αστεροσκοπείου του Τορίνο στην Ιταλία. «Προσπαθήσαμε διαφορετικά εργαλεία για να αποδείξουμε πως κάνουμε λάθος, αλλά αποτύχαμε. Ωστόσο πρέπει να κρατάμε τις πόρτες ανοιχτές σε όλες τις πιθανές αμφιβολίες και σκεπτικισμούς».

Ο Proxima c, όπως είναι γνωστός ο «υποψήφιος», φέρεται να κινείται σε τροχιά περίπου 1.900 ημερών, σε μεγάλη απόσταση από το άστρο. Θεωρείται ότι είναι έξι με οκτώ φορές βαρύτερος από τον πλανήτη μας- μια «σούπερ Γη», αν και, σύμφωνα με το Scientific American, μάλλον πρόκειται για έναν «μίνι Ποσειδώνα». Ενδεχομένως να έχει ένα σύστημα δακτυλίων και, εάν υπάρχει, θα είναι σύντροφος σε έναν πιο κοντινό και παρόμοιο στη Γη κόσμο, τον Proxima b, που είχε βρεθεί το 2016 στην αποκαλούμενη κατοικήσιμη ζώνη του άστρου (την περιοχή όπου θεωρείται ότι φτάνει αρκετό φως ώστε να μπορεί να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του πλανήτη.

Από τότε που ανακαλύφθηκε ο Proxima b το ενδιαφέρον των αστρονόμων για αυτόν είναι έντονο, καθώς, θεωρητικά, θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή. Δεδομένου ότι οι εξώτεροι πλανήτες επηρεάζουν την κατοικησιμότητα των εσώτερων κόσμων, η μελέτη του Proxima c ενδεχομένως να βοηθήσουν στην διερεύνησή του.

Επίσης, ο Proxima c ίσως να είναι «κλειδί» για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται πλανητικά συστήματα γύρω από άστρα όπως ο Εγγύτατος Κενταύρου- ένας κόκκκινος νάνος, πολύ μικρότερος και ψυχρότερος από τον Ήλιο.

Ο Εγγύτατος Κενταύρου είναι ένας πραγματικά κοντινός σε εμάς «γείτονας», με βάση τα αστρονομικά δεδομένα, καθώς βρίσκεται σε απόσταση «μόλις» 4,2 ετών φωτός από εμάς.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του space.com, οι ερευνητές επανεξέτασαν παλιά στοιχεία από τα όργανα HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) και UVES (Ultraviolet and Visual Echelle Spectograph) που είναι εγκατεστημένα σε τηλεσκόπια στο European Southern Observatory (ESO) στη Χιλή, συν νέα στοιχεία από το HARPS. Τα δεδομένα αυτά εξετάστηκαν με βάση αναλύσεις πάνω στο φάσμα φωτός του άστρου στο πέρασμα του χρόνου, αναζητώντας διακυμάνσεις που θα «πρόδιδαν» την παρουσία ενός άγνωστου πλανήτη. Η δουλειά αυτή υπέδειξε την παρουσία του Proxima c, ο οποίος, δεδομένης της απόστασης και του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται για μια περιστροφή γύρω από το άστρο του, θεωρείται πως μάλλον δεν είναι παρουσιάζει και πολλές πιθανότητες για παρουσία ζωής. Ωστόσο, οι δύο ερευνητές σημειώνουν πως η κατοικησιμότητα είναι δύσκολη υπόθεση, δεδομένων των πολλών παραγόντων που παίζουν ρόλο και την έλλειψη πληροφοριών για τα περισσότερα άλλα συστήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προς το παρόν ο Proxima c παραμένει «υποψήφιος», καθώς η επιβεβαίωση της ύπαρξής του με βεβαιότητα απαιτεί περισσότερες πληροφορίες.