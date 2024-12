Πλαίσιο Computers: Διακρίσεις για τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Αναδείχτηκε HR Team of the Year και Best HR Team of the Decade, αποσπώντας συνολικά 14 βραβεία στα HR Awards 2024