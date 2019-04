Politico: Πως μπορεί η Μαρί Κόντο να αλλάξει την Ευρώπη

MARK RALSTON via Getty Images

Μια πρωτότυπη πρόταση παρουσιάζει το Politico: Πως θα μπορούσε η Ευρώπη να αναγεννηθεί, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία της Μαρί Κόντο, της γκουρού της οργάνωσης.

Tα βιβλία έχουν γίνει best seller και η μέθοδός της (KonMari Method) -που έχει σκοπό την τάξη του σπιτιού- έχει βρει αποδέκτες σε κάθε γωνιά του κόσμου, ενώ πλέον το Netflix παρουσιάζει την εκπομπή «Tidying Up with Marie Kondo».

Η μέθοδός δεν μάχεται απλά ενάντια στην ακαταστασία του σπιτιού -έχει σκοπό να μας πείσει να ζήσουμε μόνο με τα αντικείμενα που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας. Έτσι, ότι δεν μας δίνει χαρά, το ξεφορτωνόμαστε.

