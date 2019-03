Πολιτική κρίση στον Καναδά: Ο Τριντό έχασε ακόμη έναν κορυφαίο σύμβουλό του

Ο Μάικλ Γουέρνικ, επικεφαλής της ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης του Καναδά, ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι παίρνει τη σύνταξή του, έπειτα από 38 χρόνια καριέρας· πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αποχώρηση μέλους του στενού κύκλου των συνεργατών του Τζάστιν Τριντό, αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο για την υπόθεση της Lavalin, που έχει πυροδοτήσει τη χειρότερη πολιτική κρίση στη χώρα μετά την ανάδειξη του αρχηγού των Φιλελευθέρων στο αξίωμα του πρωθυπουργού, το 2015.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου (...) κατά τη διάρκεια της προσεχούς προεκλογικής εκστρατείας», ανέφερε ο Γουέρνικ* σε επιστολή του στον Τριντό.

«Είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με τις ομάδες μεταβίβασης [σ.σ. της εξουσίας] τριών πρωθυπουργών. Είναι όμως πλέον εμφανές ότι θα μου ήταν αδύνατο να έχω μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού με τους επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Γουέρνικ ότι συμμετείχε στην άσκηση πιέσεων για να αποφευχθεί η παραπομπή του καναδικού ομίλου-κολοσσού των κατασκευών Lavalin σε δίκη για μια υπόθεση διαφθοράς στη Λιβύη.

Ο Γουέρνικ κατέθεσε ενώπιον Καναδών κοινοβουλευτικών στο πλαίσιο μιας έρευνας που διενεργείται για την υπόθεση.

Ο Τριντό και το περιβάλλον του αντιμετωπίζουν σοβαρή πολιτική κρίση από τον περασμένο μήνα, μετά τις κατηγορίες από μέρους της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Τζόντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ ότι της ασκήθηκαν «ανάρμοστες» πιέσεις για να παρέμβει στη δικαιοσύνη ώστε η υπόθεση της Lavalin να μην καταλήξει ποτέ σε δικαστική αίθουσα.

Μέσα σε μερικές εβδομάδες, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και η υπουργός Προϋπολογισμού παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση, ενώ τις ακολούθησε και ο προσωπικός γραμματέας και στενότερος πολιτικός σύμβουλος του Τριντό. Οι δημοσκοπήσεις αφήνουν να εννοηθεί πως ο Τριντό, που πριν από λίγους μήνες έμοιαζε να οδεύει σε άνετη εκλογική νίκη και νέα πρωθυπουργική θητεία, πλέον ολισθαίνει προς βαριά ήττα στις εκλογές του Οκτωβρίου.

* Ο επίσημος τίτλος του αξιώματος που κατείχε ο Γουέρνικ ως χθες είναι Greffier du Conseil privéet Secrétaire du Cabinet (στα γαλλικά), ή Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet (στα αγγλικά). Πρόκειται για το κορυφαίο αξίωμα στον καναδικό ομοσπονδιακό κρατικό μηχανισμό. Ο Γουέρνικ διετέλεσε υπουργός σε προηγούμενες κυβερνήσεις.

