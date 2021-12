Η COSMOTE για τα φετινά Χριστούγεννα ανέλαβε ρόλο Άγιου Βασίλη προσφέροντας στους συνδρομητές της νέα δώρα, διαφορετικά κάθε εβδομάδα, ήδη, από τις 22 Νοεμβρίου. Μάλιστα, συνεχίζει τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές για τρίτη εβδομάδα, αφού προσφέρει δωρεάν το COSMOTE TV Entertainment Pack για ένα μήνα, 1500 λεπτά από το κινητό προς όλα τα δίκτυα κινητής και σταθερής για όλους τους συνδρομητές -οικιακούς και εταιρικούς -και τρεις καφέδες μέσω του BΟΧ για όλους τους συνδρομητές. Με μοναδική προϋπόθεση να γίνει ενεργοποίηση τους έως τις 12/12 στο My COSMOTE App και το WHAT’S UP App .

Με το Entertainment Pack της COSMOTE TV απολαμβάνετε όλα τα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV αλλά και τους οn demand καταλόγους. Επιπλέον, καλύπτονται οι ανάγκες όλης της οικογένειας, αφού περιλαμβάνει κανάλια από όλες τις θεματικές κατηγορίες, περιεχομένου, όπως τα μεγάλα ελληνικά κανάλια, επιλεγμένα αθλητικά κανάλια, παιδικά κανάλια, κανάλια με ντοκιμαντέρ, lifestyle, μουσικά, ειδησεογραφικά. Στους συνδρομητές -σταθερής και κινητής- η COSMOTE TV προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για ένα μήνα, με ενεργοποίηση έως και τις 12 Δεκεμβρίου. Ενεργοποιώντας το Entertainment Pack από το My COSMOTE App, θα έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα κανάλια με ταινίες και σειρές, αλλά και στον πλούσιο on demand κατάλογο. Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή της COSMOTE TV και να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που συνδέονται και στο My COSMOTE Αpp.