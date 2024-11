Πώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την παράνομη μετανάστευση μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ

Christian Chavez via AP

Άνθρωποι από γεωργικές περιοχές του Μεξικού είναι πιο πιθανό να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα μετά από ξηρασίες και ήταν λιγότερο πιθανό να επιστρέψουν στις αρχικές τους κοινότητες όταν συνεχίζονταν οι ακραίες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.