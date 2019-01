Πρόστιμο 50 εκατ. ευρώ στη Google από τη Γαλλία λόγω GDPR

ASSOCIATED PRESS

Η γαλλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων έβαλε πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Google τη Δευτέρα, για παραβίαση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ- στη μεγαλύτερη ποινή τέτοιου είδους που επιβάλλεται σε βάρος αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Η γαλλική αρχή υποστήριξε πως η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο παρουσιάζει έλλειψη διαφάνειας και σαφήνειας ως προς τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τους χρήστες της για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και απέτυχε να λάβει τη συναίνεσή τους για εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Ο GDPR, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον χώρο των νόμων προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο. Επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν καλύτερα τα προσωπικά τους δεδομένα και παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι και 4% των παγκοσμίων εσόδων για παραβάσεις.

«Το ποσό που αποφασίστηκε, και η δημοσιότητα που έλαβε το πρόστιμο, δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα των παραβάσεων που παρατηρήθηκαν ως προς τις βασικές αρχές του GDPR: Διαφάνεια, πληροφόρηση και συναίνεση» αναφέρεται σε ανακοίνωση της CNIL.

Σε ανακοίνωσή της η Google ανέφερε πως ο κόσμος «περιμένει υψηλά στάνταρ διαφάνειας και ελέγχου από εμάς».

«Έχουμε ισχυρή δέσμευση να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις συναίνεσης του GDPR» αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση, όπου συμπληρώνεται πως εξετάζονται τα επόμενα βήματα.

Η απόφαση της CNIL έρχεται μετά από καταγγελίες δύο ΜΚΟ, των None Of Your Business (noyb) και La Quadrature du Net (LQDN).