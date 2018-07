Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, σαν σήμερα, 21 Ιουλίου 356 π.Χ. (αν είναι σωστοί οι υπολογισμοί των ειδικών), ο Εφέσιος Ηρόστρατος, πυρπόλησε το Ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Λέγεται πως η πυρπόληση έγινε ανήμερα της γέννησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου!

Ο Ηρόστρατος συνελήφθη από τους συμπατριώτες του, βασανίστηκε και αποκάλυψε ότι σκοπός της πράξης του ήταν να μείνει τ′ όνομά του στην ιστορία. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Οι Εφέσιοι απαγόρευσαν να μνημονεύεται τ′ όνομα του Ηρόστρατου, το οποίο όμως περιέσωσε ο ιστορικός Θεόπομπος και έκτοτε μνημονεύεται διαχρονικά πάντα αρνητικά.

Σαν σήμερα υπεγράφη το 1774, η περίφημη Συνθήκη του Κιουτσούκ - Καϊναρτζή, για την οποία αργότερα θα γράψω 2 κουβέντες. Όπως θυμόσαστε ήταν ΚαραSOS - SuperSOS στις πανελλήνιες.

21.7.1928,αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα ο ποιητής Κωνσταντίνος Καρυωτάκης!

21.7.1965 - Σκοτώνεται ο Σωτήρης Πέτρουλας, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 150, σε συγκρούσεις αστυνομίας - ομάδων ”Λαμπράκηδων”.

Στις 2:56 UTC της 21ης Ιουλίου 1969 (σαν σήμερα πριν 49 χρόνια ), ο Νηλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης, λέγοντας: That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind (Ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα γιγαντιαίο άλμα για την ανθρωπότητα) - Μην μου ανοίξετε διάλογο για το εάν όντως πάτησε στη Σελήνη ή είναι σκηνοθεσία των ΗΠΑ.

21.7.1974: Πραγματοποιείται η Αποστολή ΝΙΚΗ μεταφοράς της 1ης Μοίρας Καταδρομών από τη Σούδα στην Κύπρο, με αεροσκάφη Noratlas της 354 Μ.Τ.Μ. Από τα 15 αεροσκάφη που έλαβαν μέρος, λόγω παρανόησης, το ΝΙΚΗ-4 καταρρίπτεται από φίλια πυρά και σκοτώνονται οι χειριστές και όλοι οι επιβαίνοντες Καταδρομείς εκτός από έναν. Άλλα 3 αεροσκάφη παθαίνουν σοβαρές ζημιές και καταστρέφονται στο έδαφος.

Την ίδια μέρα,έγινε μάχη στο βουνό Κοτζά Καγιά στα μετόπισθεν, στο στρατόπεδο των Τούρκων Αλεξιπτωτιστών, με Ελληνοκύπριους Καταδρομείς.

* Οι συμμετέχοντες στις μάχες της Κύπρου (νεκροί, τραυματίες, ζώντες), τιμήθηκαν μετά από 17 χρόνια από το Ελληνικό Κράτος, θεωρώντας τους όμως, ( τους νεκρούς και τραυματίες ), ως θύματα του Β΄ Π.Π, όταν οι περισσότεροι είχαν γεννηθεί το 1952!

Ο παράδοξος λόγος;

Δεν γινόταν επίσημη παραδοχή, αποστολής Ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και Ελληνο-Τουρκικού πολέμου, δηλ, μεταξύ 2 ”συμμαχικών” χωρών του ΝΑΤΟ!