Sanofi Ελλάδας: Εκδήλωση για την προαγωγή της ισότητας των φύλων

Με μια εσωτερική εκδήλωση αφιερωμένη στις προσωπικές ιστορίες επιτυχημένων και δυναμικών γυναικών, τίμησε η βιοφαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Η εκδήλωση, την οποία τίμησε με τη συμμετοχή της ως κεντρική ομιλήτρια η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WHEN, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση πολιτικών που προάγουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Με αυτήν την αφορμή η εταιρεία επιβεβαίωσε έμπρακτα την ισχυρή δέσμευσή της στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της

αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους.

Στο πλαίσιο της υβριδικής εκδήλωσης, οι εργαζόμενοι της Sanofi σε όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων προκαταλήψεων στον εργασιακό χώρο και μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες της Πρέσβειρας και 4 στελεχών της εταιρείας, να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να εμπνευστούν για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Anthony Aouad, General Manager Sanofi Greece, Hungary & Ukraine, και η Εμμανουέλα Γεωργιτσοπούλου, HR Head Sanofi Greece and Central and South Europe Diversity, Equity & Inclusion Lead, αναφέρθηκαν στη σημασία που αποδίδει η Sanofi στην προάσπιση της ισότητας των φύλων, εφαρμόζοντας στοχευμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και ανάπτυξη των γυναικών σε κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας τους. Το πάνελ των ομιλητών αποτελούσαν οι Ελένη Κωστούρου, Multi- Country Safety Head Central and South Europe, Μαρία Πολυχρονάκη, Medical Engagement Manager Established Products & Medical Lead Greece, Ήρω Σταυροπούλου, Head of Ethics & Business Integrity Greece, και Θοδωρής Ντούσκας, Digital Business Analysis Lead Data & Analytics. Τη συζήτηση συντόνισε η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του οργανισμού WHEN.

Laurence Auer, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του οργανισμού WHEN

Κάθε ομιλητής κατέθεσε τη δική του άποψη για το θέμα της ισότητας των φύλων,

απαντώντας, υπό το πρίσμα του ρόλου του, σε ερωτήματα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική πορεία, την πρόοδο που έχει σήμερα επιτευχθεί αλλά και τα βήματα που ακόμη πρέπει να γίνουν. Ειδικότερα, η Πρέσβειρα της Γαλλίας, Laurence Auer, μοιράστηκε την εμπειρία από τη σταδιοδρομία της στο ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον της διπλωματίας και τα μαθήματα που αποκόμισε σχετικά με την υποστήριξη των γυναικών που κατέχουν ηγετικούς ρόλους σε αυτά τα περιβάλλοντα. Παράλληλα, μίλησε για πολιτικές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα, καθώς και τρόπους με τους οποίους ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών χώρων εργασίας, τονίζοντας ότι «η ισότητα είναι ο μόνος τρόπος για να προοδεύσει μία κοινωνία σε όλους τους τομείς».

Με τη σειρά τους, τα στελέχη της Sanofi έθιξαν καίριες πτυχές του ζητήματος της ισότητας των φύλων, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων, την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων, τον ρόλο της ψυχολογικής ασφάλειας και τη σημασία της υποστηρικτικής καθοδήγησης των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς απασχόλησης, όπως η Ιατρική και η Τεχνολογία.

Οι ομιλητές αφηγήθηκαν περιστατικά που τους ώθησαν να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή των αρχών της Ισότητας και Συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη των γυναικών συναδέλφους τους, αλλά και συμπεριφορές συναδέλφων που αποτέλεσαν για τους αφηγητές, παραδείγματα προς μίμηση.

Λίγα λόγια τον οργανισμό WHEN

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός WHEN έχει ως στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Εστιάζει αφενός στην ατομική ενδυνάμωση, μέσα από το mentoring, την επιμόρφωση, τη δημιουργία κοινοτήτων, αλλά και την εργασιακή και νομική συμβουλευτική, αφετέρου στη θετική αλλαγή του κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουμε, εκπαιδευόμαστε και εργαζόμαστε όλοι και όλες. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει συμβουλευτική και επιμόρφωση σε εταιρείες και οργανισμούς, υλοποιεί έρευνες για να κατανοήσει τις ανάγκες των γυναικών και τα κενά της έμφυλης ισότητας στην Ελλάδα, διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και δημιουργεί καμπάνιες την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Το 2024, ο οργανισμός δημιούργησε το WHEN Hub, το πρώτο hub για την ενδυνάμωση των γυναικών και την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά των γονέων που έρχονται στον χώρο για να επιμορφωθούν, να δουλέψουν, να δικτυωθούν και να χτίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.