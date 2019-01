Schol.io: Το καινοτόμο παράθυρο της εκπαίδευσης

Η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης πέρα από δεδομένη είναι σίγουρα αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια κάθως οι νέοι προσπαθούν να αποκτήσουν συνεχώς νέες ικανότητες και δεξιότητες πέρα από τη τυπική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα της κρίσης το φαινόμενο αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο καθώς στο DNA μας είναι και λίγο παραπάνω η “ανάγκη απόκτησης ενός πτυχίου”. Η αναζήτηση, η σύγκριση και επιλογή όμως εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι χρονοβόρα, αφού για να αποκτήσει κανείς μια πρώτη εικόνα από το διαδίκτυο θα χρειαστεί να “περάσει” από το κάθε ιστότοπο χωριστά, ενώ δυστυχώς ακόμη και εκεί δεν θα βρει σημαντικές αλλά κυρίως ενημερωμένες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Σχετική έρευνα (Searching For the Right College) που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική το 2015 από τον οργανισμό New America ανέδειξε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ενώ οι Online μηχανές αναζήτησης κατατάσσονται στην 2η θέση ως προς συχνότητα χρήσης για απόκτηση πληροφοριών για κολλέγια και υποτροφίες, οι χρήστες τις κατατάσουν αρκετά χαμηλότερα ως προς το πόσο τους βοηθούν για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό κάνει την Google μόλις στις 12 Ιουνίου 2018 να ξεκινήσει το “College Search”.