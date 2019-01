Σε αυτό το θέατρο γδύνονται και οι θεατές - όχι μόνο οι ηθοποιοί

GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images

To γυμνό είναι τέχνη στο θέατρο. Τι γίνεται, όμως, όταν σε παράσταση ζητείται και από τους θεατές να γδυθούν; Πρωτοπόροι αυτής της ιδέας ήταν οι Παριζιάνοι με την παράσταση «Nu et Approuvé» (Naked and Approved) που στα ελληνικά σημαίνει «Γυμνοί και Αποδεκτοί».

Αν και ο καιρός τους έβαλε δυσκολίες, μιας και η θερμοκρασία ήταν λίγο πάνω από το μηδέν, η περασμένη Κυριακή φαίνεται πως ήταν ξεχωριστή για τους καλλιτέχνες και τους παρευρισκόμενους, ενώ στο Twitter έγινε λόγος για «μια αξέχαστη εμπειρία».