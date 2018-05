Συνάνθρωπος - Fellowship of Man

Η αλήθεια είναι ότι έμεινα αρκετά στις δύο γκαλερί, θαυμάζοντας, απορώντας, μελετώντας τις δημιουργίες αυτών των εμπνευστών του Συνάνθρωπου. Δεν ξέρω αν βρήκα τη συνέργεια που αρχικά είχα στο μυαλό μου - εκ των υστέρων, νομίζω ναι - αλλά σκεφτόμουν συνεχώς ότι τέτοιες εκθέσεις, τέτοιου είδους δημιουργίες θα έπρεπε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και πρόκλησης για τα μουσεία μας,θα έπρεπε να τίθενται υπό «δημόσια» προστασία και να μην εναπόκειται στην ιδιωτική πρωτοβουλία να αγκαλιάζει τέτοιου είδους εικαστικές αναζητήσεις που τιμούν την Ελλάδα, αλλά που χρειάζονται μεγαλύτερη προβολή και ενδεχομένως αυτή την απαξιωμένη σήμερα συλλογικότητα του Μπρεχτ.

Αναλυτικά οι καλλιτέχνες

Ο Mohamed Abou Elnaga από την Αίγυπτο, καλλιτέχνης, επιμελητής και καθηγητής, δουλεύει με διάφορα μέσα, όπως φωτογραφία, ζωγραφική και σχέδιο. Στα έργα του, προβάλλονται έντονα τα συναισθήματα των υποκειμένων και ενώνονται οι αιώνιες μνήμες της χώρας του με τις πιο σύγχρονες προκλήσεις και γεγονότα.



Ο Wolfgang Brenner, από τη Γερμανία έχει πάντα μια κοινωνικό-πολιτική διάσταση στα έργα του, πολλές φορές με κριτική σκέψη και καυστικό χιούμορ. Προτάσεις, σαν αυτές μέσα στα κινέζικα τυχερά μπισκότα (Glückskekse) συνδυάζονται με μεταξοτυπίες, κολάζ και έργα με μικτές τεχνικές, δημιουργώντας καινούργιες αναγνώσεις.



Ο Miodrag Peric, γλύπτης από τη Σερβία, παρουσιάζει τα έργα “The blue yonder”, “Totally pissed”, “Excess baggage corkscrew”, “The black telephone”, “The call”. Συνδυάζοντας στοιχεία που αναγνωρίζουμε ως διαφορετικά μεταξύ τους, ο Peric δίνει ζωή σε όντα και αντικείμενα που αποκτούν μια εντελώς διαφορετική οντότητα και νόημα.



Η Paula Kouwenhoven από την Ολλανδία, παρουσιάζει μια σειρά έργων που βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο παραστατικό στοιχείο και την ελεύθερη επεξεργασία και ερμηνεία του καλλιτέχνη.



H Rolana Čečkauskaitė από τη Λιθουανία, παρουσιάζει το έργο “Knock and maybe someone will open”. Διάφορα ρόπτρα παραπέμπουν σε παλαιότερες, αλλά όχι και τόσο μακρινές εποχές, όπου ίσως υπήρξε μια πιο άμεση επικοινωνία με τον γείτονα, με τον αλλοδαπό, με τον ξένο.



Ο Σαράντης Γκάγκας από την Ελλάδα, παρουσιάζει το έργο Αδιάρρηκτο νήμα. Πάνω σε έναν μεταλλικό κύκλο, ο καλλιτέχνης έχει φτιάξει μια ανομοιόμορφη και ασύμμετρη δομή από μεταξένιες κλωστές. Με ένα φυσικό υλικό, ο Γκάγκας έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο μικρόκοσμο. Πάνω σε αυτόν, για ένα διάστημα, αναπτύσσονται και ζούνε οι γνωστοί μεταξοσκώληκες. Σχηματίζουν διάφορους περιπάτους πάνω στην προηγούμενη δομή και προσθέτουν το δικό τους χρόνο και ίχνη στον χρόνο του ανθρώπου.



Ο Ιάπωνας Ohno Kouji, παρουσιάζει το έργο “Dulce bellum inexpertis –Adagiorum Collectance IV,I,I”- δηλαδή, Για τους άπειρους, ο πόλεμος είναι γλυκός. Το δεύτερο μέρος του τίτλου αναφέρεται στη συλλογή από adagio, δηλαδή από συγκεκριμένες εκφράσεις που συνήθως εμπεριέχουν ένα ηθικό δίδαγμα και μνημονεύονται εύκολα.

Γκαλερί Τεχνοχώρος, οδός Λεμπέση 4& Μακρυγιάννη, Αθήνα