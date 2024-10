Συνομιλώντας με τον Νέιθαν Θρωλ για το νέο του βιβλίο του «Μια μέρα της ζωής του Άμπεντ Σαλάμα»

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και δοκιμιογράφος Νέιθαν Θρωλ, τακτικός συνεργάτης των The New York Times Magazine και άλλων διεθνών μέσων μας μιλά με αφορμή την κυκλοφορία στην Ελλάδα του βιβλίου του «Μια μέρα της ζωής του Άμπεντ Σαλάμα», (εκδόσεις Δώμα). Το βιβλίο βραβεύτηκε με το Βραβείο Pulitzer Γενικής Τεκμηριογραφίας 2024, και διακρίθηκε ως βιβλίο της χρονιάς για το 2023 από τον New Yorker, τον Economist, το TIME, τους Financial Times, το The Forward, κ.ά.