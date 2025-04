Σοφία Αλεξίου: Κανένα παιδί δεν έχει νοιαστεί να κοιτάξει το κινητό στις Αθηνοπεριπέτειές μας

sofiaalexiou.gr Περίπατος στην Ακρόπολη

Ιστορία δεν σημαίνει να αποστηθίζεις ονόματα και ημερομηνίες αλλά να είσαι δίπλα σε ιστορικά μονοπάτια και σε μνημεία, μαθαίνοντας για τους θησαυρούς του παρελθόντος.

«’Ενα κίνητρο για να εξερευνήσουν τον κόσμο, να μάθουν για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ήθη και τα έθιμα με τρόπο βιωματικό, που είναι και ο πιο δημιουργικός», είναι οι «Αθηνοπεριπέτειες», όπως μας λέει η δημιουργός τους, Σοφία Αλεξίου. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές που ενορχηστρώνει η φιλόλογος και αρθρογράφος «οργώνοντας» μια πόλη με τόσα στρώματα ιστορίας, όπως η ελληνική πρωτεύουσα βασίζονται σε ταξιδιωτικό οδηγό για παιδιά. «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα» και «Η Έλλη και ο Ερμής Ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα» είναι τα βιβλία της ίδιας που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός και που έδωσαν το έναυσμα για να ξεκινήσουν αυτοί οι όμορφοι περίπατοι με τη συμμετοχή - μεταξύ άλλων - χιλιάδων παιδιών.

Διαφήμιση

- Κυρία Αλεξίου, μιλήστε μας λίγο για την «Αθηνοπεριπέτειες»: Από ποια αφορμή ξεκίνησαν και ποια η βασική ιδέα πάνω στην οποία πραγματοποιούνται

Πρόκειται για εκπαιδευτικές διαδρομές/ξεναγήσεις που απευθύνονται σε οικογένειες, συλλόγους και σχολεία στην περιοχή της Ακρόπολης, των λόφων της Αθήνας, του Καλλιμάρμαρου, του Ζάππειου, του Εθνικού Κήπου, στο Λύκειο του Αριστοτέλη καθώς και στα Μουσεία -το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη και στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με ξεναγούς/ μουσειοπαιδαγωγούς και στηρίζονται στα παιδικά βιβλία «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα» και «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα» που είναι και οι οδηγοί των διαδρομών/ξεναγήσεων. Στους περιπάτους εναρμονίζεται η εκπαίδευση, το θεατρικό παιχνίδι και η επαφή με τη φύση. Η διαδρομή διανθίζεται με αναγνώσεις, μύθους, διαδραστικά παιχνίδια, ξενάγηση από πιστοποιημένους ξεναγούς και ένα διασκεδαστικό κυνήγι θησαυρού γνώσης με δώρα για τους μικρούς εξερευνητές και εξερευνήτριες.

Διαφήμιση

Η αφορμή ήταν τα βιβλία και το όραμά μου να προσφέρω στα παιδιά με το σχολείο, την οικογένεια, τους φίλους μία εμπειρία που θα αποκομίσουν γνώσεις, κριτική σκέψη και όρεξη για μάθηση, διασκεδάζοντας. Οι «Αθηνοπεριπέτειες» είναι ένα κίνητρο για να εξερευνήσουν τον κόσμο, να μάθουν για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ήθη και τα έθιμα με τρόπο βιωματικό, που είναι και ο πιο δημιουργικός.

“Οι «Αθηνοπεριπέτειες» είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσμο, να μάθουν για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ήθη και τα έθιμα με τρόπο βιωματικό, που είναι και ο πιο δημιουργικός.”

- Πόσο καιρό πραγματοποιούνται και πόσα παιδιά πάνω - κάτω έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα; Κάποιο/α σχόλια που σας έχει/ουν εντυπωθεί;

Διαφήμιση

Διανύουμε αισίως τον τρίτο χρόνο «Αθηνοπεριπετειών» και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε φιλοξενήσει μέχρι στιγμής χιλιάδες παιδιά με τα σχολεία και τις οικογένειές τους. Μέχρι στιγμής το γέμισμα που μας δίνουν τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι με τα καλά λόγια, τις αγκαλιές και τη χαρά τους είναι μία μοναδική εμπειρία. Έρχονται και ξαναέρχονται, γινόμαστε πλέον μία μεγάλη παρέα που εξερευνά την πόλη μαζί. Ένα αγοράκι πάντα θυμάμαι και χαμογελώ που έχει έρθει σε όλες τις διαδρομές μας, από δύο φορές και έκανε και το παιδικό του πάρτι στις «Αθηνοπεριπέτειες» και είναι τόσο ενθουσιώδης κάθε φορά. Και μόνο κρατώντας αυτήν την αντίδραση ενός παιδιού που το έχει αγαπήσει τόσο πολύ, γεμίζω ευθύνη και ενέργεια για να σχεδιάσω κι άλλες διαδρομές για τα παιδιά για να παίζουν και να μαθαίνουν δημιουργικά όπως τους αξίζει.

Εκδόσεις Ψυχογιός ΄Το εξώφυλλο του βιβλίου «Η Ελλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στη βόρεια Ελλάδα»

Διαφήμιση

- Αντίστοιχα, ποια η εμπειρία σας από τις «Μνημειοπεριπέτειες» στη Θεσσαλονίκη; Πώς διαφοροποιείται σε σχέση με την εμπειρία των παιδιών της Αθήνας - αν αυτό συμβαίνει φυσικά.

Η εμπειρία μας από τη Θεσσαλονίκη ήταν υπέροχη με ανθρώπους εγκάρδιους, εκπαιδευτικούς με μεράκι και ενέργεια να προσφέρουν στα παιδιά βιωματική μάθηση που είναι και ο στόχος των «Αθηνοπεριπετειών». Στα ταξίδια μας εκτός Αθηνών νιώθουμε πάντα τη λαχτάρα για εκπαιδευτικές δράσεις καθώς δεν υπάρχει πληθώρα επιλογών όπως στην Αθήνα. Οι άνθρωποι το εκτιμούν και είναι άμεσοι και έξω καρδιά, όχι πως στην Αθήνα οι άνθρωποι που γνωρίζουμε δεν είναι ζεστοί, τουναντίον. Είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να έρθω κοντά και να γνωρίσω τόσο όμορφους ανθρώπους που αγαπούν ό,τι αγαπώ, μας έρχονται με τα παιδιά τους και μας στηρίζουν με την αγάπη και τα καλά τους λόγια. Μας δίνει δύναμη και κίνητρο να σχεδιάσουμε κι άλλες δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά.

- Ας μιλήσουμε για τα βιβλία «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα» και «Η Έλλη και ο Ερμής Ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα», τους ταξιδιωτικούς οδηγούς που γράφτηκαν αποκλειστικά για παιδιά και κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Πως δοκιμάζετε να πετύχετε να «μιλήσετε» στην ψυχή των παιδιών και να τα κεντρίσετε να ενδιαφερθούν για την ιστορία και τα μνημεία μας;

Διαφήμιση

«Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα» και «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα» είναι οι οδηγοί των διαδρομών και μας βοηθούν να λύσουμε τους γρίφους της διαδρομής. Πρόκειται για πολύχρωμους, εικονογραφημένους ταξιδιωτικούς οδηγούς για παιδιά οι οποίοι μας ξεναγούν στα μνημεία, στους μύθους, στις φυσικές ομορφιές και στην ιστορία της σύγχρονης και αρχαίας Ελλάδας. Είναι βιβλία που γράφτηκαν για να ταξιδεύουν και να τα έχουν μαζί τα παιδιά στα μνημεία και στις εκδρομές, για να γίνονται εκείνοι ξεναγοί σε όλα τα όμορφα και σπουδαία μέρη της Ελλάδας μας. Τα ταξίδια σε κάθε βιβλίο έχουν γεωγραφική συνοχή, οπότε τα παιδιά αποκτούν και μία γεωγραφική διάσταση των επισκέψεων της Έλλης και του Ερμή. Τα βιβλία έχουν πρωταγωνιστές δύο παιδιά την Έλλη και τον Ερμή που είναι πολύ περιπετειώδη και τους αρέσει να ταξιδεύουν και να μαθαίνουν.

Έχουν μία υπέροχη εικονογράφηση με ζωγραφισμένα, μνημεία, μυθικά πλάσματα, αρχαίους θεούς, θεές, φυσικά τοπία που συναντάει κανείς στα ταξίδια του σε κάθε περιοχή για να μπορούν τα παιδιά να το διαβάσουν ευχάριστα και να συνδέσουν τις εικόνες με τα μνημεία, τα ήθη, έθιμα, τα ζωάκια και τα φυτά που υπάρχουν σε κάθε τόπο/ ταξίδι του βιβλίου. Επίσης, αποτελούν αφορμή για διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες όπως να τα διαβάσουν και να οργανώσουν τα παιδιά το επόμενο ταξίδι, να επιλέξουν τα μέρη, τις στάσεις και τα αξιοθέατα καθώς και να δημιουργήσουν χειροτεχνίες που θα βρουν στο athinoperipeteies.gr, στο site μας στην ενότητα δράσεις για δημιουργική απασχόληση στις τάξεις ή στο σπίτι. Με την ενασχόληση αυτή, η μάθηση γίνεται βιωματική και επιτυχής δίνοντας στα παιδιά την ελευθερία να εκφραστούν, να αγαπήσουν την ιστορία και την αναζήτηση.

Διαφήμιση

Εκδόσεις Ψυχογιός Το εξώφυλλο του βιβλίου «Η Ελλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα»

- Είστε φιλόλογος κι αρθρογράφος. Πόσο σας ανησυχεί η απομάκρυνση των παιδιών από το διάβασμα και η υπερβολική χρήση του κινητού; Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το αντίδοτο;

Διαφήμιση

Με ανησυχεί πολύ και με στεναχωρεί, καθώς βλέπω τα παιδιά να ζουν όλο και περισσότερο σε έναν ψηφιακό κόσμο με πολλούς κινδύνους. Πρόκειται για έναν κόσμο απρόσωπο που αδυνατούμε εμείς οι ενήλικες να κατανοήσουμε καθώς υπάρχει το χάσμα γενεών όπως και σε κάθε γενιά, μα τώρα νιώθω πως αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι χαοτικό. Το αντίδοτο όπως πάντα είναι η σύνδεση με το παιδί. Να τα συζητάμε όλα, να βρίσκουμε χρόνο να είμαστε δίπλα του, να δείχνουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας έμπρακτα με αγκαλιές, με σ’ αγαπώ, με βόλτες στο έξω, στο τώρα, με ταξίδια, να αφιερώνουμε τον χρόνο μας, όποιος κι αν είναι αυτός. Τα παιδιά χρειάζονται γονείς παρόντες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως άλλο πράγμα είναι η εξέλιξη και το να έχουν τα παιδιά εξοικείωση με την τεχνολογία και άλλο πράγμα είναι η αλόγιστη χρήση τάμπλετ και οθονών. Οφείλουμε να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών, ως προς την έκθεση των παιδιών σε οθόνες και φυσικά να ελέγχουμε το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

“Στις «Αθηνοπεριπέτειες» γινόμαστε όλοι μία παρέα και παίρνουμε μέρος σε ένα κυνήγι θησαυρού γνώσης και δράσης. Χρειάζεται να έχουμε τις αισθήσεις μας ελεύθερες, στη στιγμή. Κανένα παιδί μέχρι στιγμής και μου φαίνεται τόσο όμορφο αυτό, δεν έχει νοιαστεί να κοιτάξει το κινητό του στη διαδρομή”

Διαφήμιση

Πιστεύω πως τα παιδιά όταν τους προσφέρεις βόλτα στη φύση και παιχνίδι πάντα θα αφήνουν τα κινητά τους. Στις «Αθηνοπεριπέτειες» γινόμαστε όλοι μία παρέα και παίρνουμε μέρος σε ένα κυνήγι θησαυρού γνώσης και δράσης. Χρειάζεται να έχουμε τις αισθήσεις μας ελεύθερες, στη στιγμή. Κανένα παιδί μέχρι στιγμής και μου φαίνεται τόσο όμορφο αυτό, δεν έχει νοιαστεί να κοιτάξει το κινητό του στη διαδρομή. Ο περίπατός μας δεν είναι κάτι στατικό, είμαστε σε μία κίνηση και αναζήτηση, ανάμεσα σε σπουδαία μνημεία, σε δέντρα, σε ζωάκια, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση τους που είναι άκρως εξερευνητική οπότε δεν τους ενδιαφέρει να αποκλίνουν. Γίνονται μία ομάδα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και εξερευνούν. Απαντούν σε ερωτήσεις και λύνουν αποστολές.

- Πόσο σας απασχολεί η «δύσκολη» εφηβεία στην εποχή μας που περιγράφεται μάλιστα και μέσα από δημοφιλείς σειρές όπως το Adolescence του Netflix; Πως νομίζετε ότι οφείλουν να τη διαχειριστούν γονείς και κηδεμόνες;

Η εφηβεία ήταν και θα είναι μία δύσκολη περίοδος για τα παιδιά και τους γονείς. Αμφότεροι έχουν να αντιμετωπίσουν τόσες πολλές αλλαγές στο σώμα και στην ψυχολογία. Στη σύγχρονη εποχή όμως υπάρχει άλλη μία εξαιρετική δυσκολία για να υπερπηδήσει κανείς. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που ταυτίζει την αξία και την ταυτότητα του με τα πρότυπα του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. Γεγονός πολύ επικίνδυνο και χαοτικό, καθώς στην εφηβεία και τα σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων που σε πλημμυρίζουν άλλοτε ευτυχία, άλλοτε θυμό κι άλλοτε απόγνωση, χρειάζεσαι καθοδήγηση και αντί για τις συμβουλές των γονιών σου, έχεις πλέον τις συμβουλές ανθρώπων στο διαδίκτυο που μπορεί να είναι από απλά άξεστοι μέχρι ψυχασθενείς.

Διαφήμιση

Κι εδώ η λύση είναι μία και ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Η προσφορά στα παιδιά ενδιαφερόντων, σπορ, βιβλίων. Να ενισχύσουμε την κρίση τους με συζητήσεις. Να τα ωθήσουμε στο έξω, στις παιδικές χαρές, στα πάρκα, στη φύση, χωρίς οθόνες, να τους μιλήσουμε για την σπουδαιότητα των βιβλίων, να τους δώσουμε υγιή πρότυπα, να είμαστε εμείς τα υγιή πρότυπα, να αφιερώσουμε χρόνο και να είμαστε σε εγρήγορση με περιορισμό σε οθόνες και έλεγχο περιεχομένου.

“Το διαδίκτυο είναι ύπουλο και δεν έχει να κάνει πάντα με έναν αδιάφορο γονιό η συμφορά όπως είδαμε και στη σειρά «Adolescence». Μπορεί να είσαι ένας γονιός που προσπαθεί και το παιδί να μπερδευτεί, να παρασυρθεί”

Τα παιδιά και οι γονείς μετά το ίντερνετ δυστυχώς είναι σαν πειραματόζωα της τεχνολογίας. Κανείς δεν ασχολιόταν με το θέμα σοβαρά και τις επιπτώσεις του. Έπρεπε να θρηνήσουμε τόσα θύματα, τόσα παιδιά για να κατανοήσουν τα κράτη πως κινδυνεύει το μέλλον, η νεολαία του πλανήτη. Κι αυτό είναι θλιβερό και σε κάνει να συνειδητοποιείς ακόμη περισσότερο πως πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, εσύ να προνοείς ειδικά σε όσα έχουν να κάνουν με το παιδί σου. Έχουν δοθεί λοιπόν πλέον κάποιοι κανόνες διαχείρισης του διαδικτύου, αλλά θέλει να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Το διαδίκτυο είναι ύπουλο και δεν έχει να κάνει πάντα με έναν αδιάφορο γονιό η συμφορά όπως είδαμε και στη σειρά που αναφέρετε. Μπορεί να είσαι ένας γονιός που προσπαθεί και το παιδί να μπερδευτεί, να παρασυρθεί. Το μεγάλωμα των παιδιών θέλει όρια, αγάπη, φροντίδα, χρόνο κι ενημέρωση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κάθε εποχή.

Διαφήμιση

- Μιλήστε μας και για το βιβλίο «Αποστολή Γαλάζιο Νησί με τον Νηρέα και την Πηγή» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης «Το Νερό Είναι στα Χέρια μας» σε συνεργασία με το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med). Σε ποια ελληνικά νησιά έχει ταξιδέψει έχει χαριστεί σε παιδιά;

Η «Aποστολή Γαλάζιο Νησί» έχει πρωταγωνιστές δύο υπερήρωες τον Νηρέα και την Πηγή, οι οποίοι μας δείχνουν τρόπους για να σώσουμε το νερό που είναι το πιο σημαντικό αγαθό στην καθημερινότητά μας, στο σχολείο, στο σπίτι μας. Μοιράστηκε σε απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας όπως ο Άγιος Ευστράτιος, που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις τις λειψυδρίας. Το μοίρασμα των βιβλίων συνοδεύτηκε από δράσεις για να γνωρίσουν τα παιδιά την αξία που έχει να εξοικονομούν και να μην σπαταλούν αλόγιστα το νερό. Είναι μία δράση που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας καθώς μελλοντικά με την κλιματική αλλαγή όλη η χώρα προβλέπεται πως θα έχει θέμα με την έλλειψη νερού και όλος ο πλανήτης δηλαδή αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία που χρειάζεται να ειπωθεί δυνατά τα επόμενα χρόνια.

Διαφήμιση

Εκδόσεις Ψυχογιός ΄Σκίτσο από το βιβλίο «Η Ελλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα»

- Ποιες είναι οι επόμενες Αθηνοπεριπέτειες;

Στις 13 Απριλίου επισκεπτόμαστε τους Λόφους της Αθήνας - Μουσών, Πνύκας. Στις 26 Απριλίου κάνουμε Αθηνοπεριπέτειες στο Λύκειο του Αριστοτέλη και στο Βυζαντινό Μουσείο. Αυτή η διαδρομή στηρίζεται στο δεύτερο βιβλίο μου, όπου ξετυλίγεται η ιστορία του φιλοσόφου Αριστοτέλη, του μακεδονικού βασιλείου, των ρωμαϊκών χρόνων και του Βυζαντίου μέσα από τα ταξίδια της Έλλης και του Ερμή στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 27 Απριλίου το ραντεβού μας δίνεται στο Καλλιμάρμαρο για να εξορμήσουμε στο Ζάππειο με τελικό μας σταθμό τον Εθνικό Κήπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο athinoperipeteies. gr

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι «Αθηνοπεριπέτειες» εξακολουθούν να πραγματοποιούνται και στο

Καλλιμάρμαρο, το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο, όπως και στην Ακρόπολη και στους Λόφους της Αθήνας (Μουσών, Πνύκας).

Η διάρκεια κάθε διαδρομής είναι περίπου 2 ώρες με στάσεις.

Στους περιπάτους μπορούν να συμμετέχουν παιδιά 5- 11 ετών, τα οποία πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από γονείς, δασκάλους ή ενήλικες συνοδούς που δεν πρέπει να απομακρύνονται από τον χώρο της δραστηριότητας.

Είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Οι «Αθηνοπεριπέτειες» είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση, όπως για παράδειγμα ν’ αποτελέσουν τον πυρήνα μιας σχολικής εκδρομής ή ενός παιδικού πάρτι. Υπάρχουν, δε, και διαδρομές αποκλειστικά σχεδιασμένες για παιδιά νηπιαγωγείου.

Αν θέλετε να είστε πιο προετοιμασμένοι για τις εκδρομές, προμηθευτείτε τα βιβλία της Σοφίας Αλεξίου, «Η Έλλη και ο Ερμής Ταξιδεύουν στην Ελλάδα» και «Η Έλλη και ο Ερμής Ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα», με βάση τα οποία έχουν σχεδιαστεί οι «Αθηνοπεριπέτειες». Θα τα βρείτε σ’ όλα τα βιβλιοπωλεία και από την επίσημη σελίδα του εκδοτικού εδώ: https://tinyurl.com/tac4n3w9

Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και τις ημερομηνίες για κάθε «Αθηνοπεριπέτεια» εδώ: https://sofiaalexiou.gr/

Διαφήμιση

Εκδόσεις Ψυχογιός Η Σοφία Αλεξίου

Who is who