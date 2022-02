SpaceX: Γεωμαγνητική καταιγίδα μόλις κατέστρεψε 40 διαδικτυακούς δορυφόρους Starlink

SOPA Images via Getty Images 3 Φεβρουαρίου 2022, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Φλόριντα: Η εκτόξευση του SpaceX Falcon 9 από το διαστημικό κέντρο. Αυτός ο πύραυλος μετέφερε 49 δορυφόρους Starlink για τεχνολογική υποστήριξη υπηρεσιών Ιντερνετ. (Photo by Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Η SpaceX βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής απώλειας για έως και 40 ολοκαίνουριους διαδικτυακούς δορυφόρους Starlink λόγω μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας που ξέσπασε - μόλις μια ημέρα μετά την εκτόξευση του συγκεκριμένου ”στόλου” δορυφόρων την περασμένη εβδομάδα. Ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτόξευσε 49 δορυφόρους Starlink την Πέμπτη (3 Φεβρουαρίου) από το ιστορικό Pad 39A της NASA στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Μια μέρα αργότερα, μια γεωμαγνητική καταιγίδα πάνω από τη Γη αύξησε ελαφρώς την πυκνότητα της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντίσταση στους δορυφόρους και ”καταδικάζοντας” τους περισσότερους από αυτούς. ″Η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι η αυξημένη αντίσταση στα χαμηλά υψόμετρα εμπόδισε τους δορυφόρους να εγκαταλείψουν την ασφαλή λειτουργία για να ξεκινήσουν ελιγμούς ανύψωσης τροχιάς, Ως αποτέλεσμα, έως και 40 από τους δορυφόρους θα εισέλθουν ξανά ή θα έχουν ήδη εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης», έγραψε η SpaceX σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ( 8 Φεβρουαρίου).

Youtube Γεωμαγνητικές καταιγίδες συμβαίνουν όταν έντονος ηλιακός άνεμος κοντά στη Γη δημιουργεί μετατοπισμένα ρεύματα και πλάσμα στη μαγνητόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με το Space Weather Prediction Center, το οποίο διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να θερμάνει την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης και να αυξήσει την ατμοσφαιρική πυκνότητα αρκετά ψηλά πάνω από τον πλανήτη, ώστε να επηρεάσει δορυφόρους σε χαμηλές τροχιές όπως το νέο σκάφος Starlink της SpaceX. Η γεωμαγνητική καταιγίδα (Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου) ήρθε αμέσως μετά την έκρηξη του ήλιου στις 30 Ιανουαρίου, που έστειλε ένα κύμα φορτισμένων σωματιδίων προς τη Γη, που αναμενόταν να φτάσει στις 2 Φεβρουαρίου. Οι 49 δορυφόροι της SpaceX που εκτοξεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα αναπτύχθηκαν σε μια αρχική τροχιά, σε απόσταση μόλις 130 μιλίων (210 χιλιομέτρων) πάνω από τη Γη στο χαμηλότερο σημείο της. Η SpaceX είπε ότι απελευθερώνει σκόπιμα παρτίδες δορυφόρων Starlink σε χαμηλή τροχιά, ώστε να μπορούν να απορριφθούν γρήγορα σε περίπτωση αποτυχίας αμέσως μετά την εκτόξευση. Αυτός ο σχεδιασμός τροχιάς, όπως αποδείχθηκε, άφησε τον στόλο ευάλωτο στη γεωμαγνητική καταιγίδα της Παρασκευής.

«Στην πραγματικότητα, το ενσωματωμένο GPS υποδηλώνει ότι η ταχύτητα κλιμάκωσης και η σφοδρότητα της καταιγίδας προκάλεσαν την αύξηση της ατμοσφαιρικής αντίστασης έως και 50 τοις εκατό περισσότερο από ό,τι κατά τις προηγούμενες εκτοξεύσεις», έγραψε η SpaceX στην ενημέρωσή της. Στη συνέχεια, οι δορυφόροι τοποθετήθηκαν σε προστατευτική ”ασφαλή λειτουργία” και έλαβαν εντολή να πετάξουν ”σαν φύλλο χαρτιού” για να ελαχιστοποιηθούν τα αποτελέσματα οπισθέλκουσας, καθώς η εταιρεία συνεργάστηκε με την Αμερικανική Διαστημική Δύναμη και την εταιρεία LeoLabs για την παρακολούθηση τους με επίγεια ραντάρ, πρόσθεσε. Αλλά για τους περισσότερους από τους νέους δορυφόρους Starlink, η αντίσταση ήταν υπερβολική. Κλειδωμένοι στην ασφαλή λειτουργία τους, έως και 40 από αυτούς αναμενόταν να πέσουν εκτός τροχιάς σαν διαστημικά σκουπίδια λίγες μέρες μετά την εκτόξευσή τους. «Οι δορυφόροι που εκτοξεύονται ενέχουν μηδενικό κίνδυνο σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και από τη σχεδίασή τους αφανίζονται κατά την ατμοσφαιρική επανείσοδο – που σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται τροχιακά συντρίμμια και κανένα δορυφορικό τμήμα δεν προσκρούει στο έδαφος», έγραψε η SpaceX για την επανείσοδο των δορυφόρων. «Αυτή η μοναδική κατάσταση καταδεικνύει τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η ομάδα Starlink για να διασφαλίσει ότι το σύστημα βρίσκεται στην αιχμή του μετριασμού των συντριμμιών σε τροχιά».

