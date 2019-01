Στην έκδοση 5ετους ομολόγου προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο

Στις αγορές βγαίνει εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο με την κοινοπρακτική έκδοση νέου 5ετους ομολόγου.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Χρηματιστήριο την κοινοπρακτική έκδοση του ομολόγου αναλάβουν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η Ελλάδα είχε δανειστεί από την αγορά περίπου 3 δισ. ευρώ με την έκδοση 7ετους ομολόγου.

Η νέα έκδοση 5ετους ομολόγου ευνοείται από το διεθνές περιβάλλον και συγκεκριμένα από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων άλλων χωρών. Ενδεικτικά η Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοπρασία 10ετών ομολόγων κατόρθωσε να συγκεντρώσει προσφορές 46,5 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. ευρώ που επεδίωκε να αντλήσει από την αγορά.

Στην Ιρλανδία επίσης, οι προσφορές υπερκάλυψαν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 4 δισ. ευρώ.

Πριν από λίγο στη δευτερογενή αγορά η απόδοση του παλιού πλέον 5ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,03%.

Ορίστηκαν οι ανάδοχοι για το ομόλογο λήξης Απριλίου 2024

Η Ελληνική Δημοκρατία έδωσε εντολή στις BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Μorgan Stanley και Societe Generale CIB για μια νέα έκδοση ομολόγου με ωρίμανση τον Απρίλιο του 2024. Το νέο ομόλογο θα έχει λήξη λίγο μεγαλύτερη των 5 ετών.

Η έκδοση περιορισμένου ποσού 2-3 δισ. ευρώ θεωρείται εφικτή. Η συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τις συνθήκες της αγοράς, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)