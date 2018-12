Στην κορυφή του κόσμου για το 2018 το ελληνικό ελαιόλαδο

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του World Ranking Evoo 2018 (WREVOO) βρέθηκε για πρώτη φορά ένα ελληνικό ελαιόλαδο, ανεβάζοντας έτσι τη χώρα μας στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία.

Πρόκειται για το ελαιόλαδο Majestic Blend Flavored Evoo των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου-που βρίσκονται στους πρόποδες Πάρνωνα και Ταϋγέτου στη Λακωνία- το οποίο κατάφερε να διακριθεί και να κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία Condimento-Flavored Evoo, συναγωνιζόμενο δείγματα προερχόμενα από 30 χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε, από τη World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits, τη διεθνή ένωση συγγραφέων και δημοσιογράφων οίνου και ποτών, η παγκόσμια λίστα «Evoo World Ranking 2018» , η οποία περιέχει όλα τα ελαιόλαδα, που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το 2018, για την ποιότητα τους σε παγκόσμιο επίπεδο.