Super Bowl: Δείτε 10 διαφημίσεις που θα κοστίσουν 5 εκατομμύρια για 30 δευτερόλεπτα έκαστη

Η μπύρα Stella Artois θα ξαναθυμίσει στο τεράστιο αμερικανικό κοινό την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) και τον χαρακτήρα “The Dude” (Τζεφ Μπρίτζες), ενώ τα δημητριακά Doritos θα επανενώσουν(!) το συγκρότημα των Backstreet Boys μαζί με τον ράπερ Chance για ένα remix στο κλασικό “I Want It that Way”.

Doritos

Το συγκρότημα που έγινε διάσημο τη δεκαετία του 1990, οι Backstreet Boys επιστρέφουν σε ένα βιντεοκλίπ μαζί με τον Chance the Rapper για ένα remix του “I Want It That Way” προκειμένου να προωθήσουν τα νέα Doritos “Flamin” Hot Nacho ”.