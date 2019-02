Super Bowl: Οι Maroon 5 τραγουδούν στο ημίχρονο και διχάζουν το Twitter

Φέτος, οι μεγάλοι νικητές του Super Bowl ήταν οι New England Patriots, οι οποίοι επιβλήθηκαν με 13-3 των Los Angeles Rams. Στο ημίχρονο και μετά από ονόματα όπως οι Μάικλ Τζάκσον, Rolling Stones, Μπιγιονσέ και Lady Gaga, σειρά είχαν οι Maroon 5. Το δημοφιλές αμερικανικό συγκρότημα «άνοιξε» το show με πυροτεχνήματα, καπνούς και το τραγούδι «Harder to Breathe» από το 2002. Αργότερα ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία «This Love» και ο Squidward, χαρακτήρας του «Μπομπ ο Σφουγγαράκης», παρουσίασε τον Τράβις Σκοτ που ερμήνευσε επί σκηνής το σινγκλ «Sicko Mode».

. @Maroon5 lights up the #SuperBowl with medley of hits https://t.co/iwO7K8xmZZ pic.twitter.com/Qt0yyf54qY

Ακολούθησαν τα τραγούδια «She Will Be Loved», «The Way You Move», «Sugar» και «Moves Like Jagger».

Ωστόσο, το show των Maroon 5 δίχασε και τα σχόλια στο Twitter ήταν ή θετικά ή...αμήχανα.