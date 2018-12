«Τα Φιλαράκια»: Εννέα Χριστουγεννιάτικα επεισόδια που όλοι αγαπάμε

NBC via Getty Images

Εκτός από τα τραπέζια, τα πάρτι και τα ταξίδια, για πολλούς τα Χριστούγεννα συνδυάζονται και με πολύωρους μαραθωνίους αγαπημένων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Το «F.R.I.E.N.D.S» από την προβολή της πρώτης σεζόν στη δεκαετία του ’90, έως το τελευταίο επεισόδιο, έχει χαρίσει στους θαυμαστές μερικές από τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες ιστορίες που θυμόμαστε με αγάπη και ακόμα χρησιμοποιούμε ατάκες από αυτές. Με τη διαθεσιμότητα όλων των επεισοδίων στη διαδικτυακή πλατφόρμα streaming, Netflix, πριν από μερικά χρόνια, η σειρά απέκτησε νέους θαυμαστές, ενώ οι παλαιότεροι βρήκαν άλλη μια ευκαιρία για επαναλήψεις, χωρίς διακοπή. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε εννέα Χριστουγεννιάτικα επεισόδια για bingewatching κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και απολαύστε τα αγαπημένα, τηλεοπτικά «Φιλαράκια». 1η σεζόν, επεισόδιο 10 - «The One With The Monkey»

Στο δέκατο επεισόδιο της πρώτης σεζόν των «F.R.I.E.N.D.S», ο Ρος συστήνει το νέο κατοικίδιο, το μαϊμουδάκι Μαρσέλ, στην υπόλοιπη παρέα. Η Μόνικα και Ρέιτσελ διοργανώνουν ένα μεγάλο Πρωτοχρωνιάτικο πάρτι, με τη συμφωνία να μην έρθει κανένας συνοδευόμενος από τον/την σύντροφο. Σε μια από τις πιο αστείες σκηνές του επεισοδίου, ο Τζόι φιλάει τον Τσάντλερ και η παρέα «ενώνεται» περισσότερο κατά τη διάρκεια των εορτασμών. 2η σεζόν, επεισόδιο 9- «The One With Phoebe’s Dad»

Τα «Φιλαράκια» διοργανώνουν ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι το οποίο μετατρέπεται σε καλοκαιρινό, εξαιτίας του καλοριφέρ που έχει χαλάσει, με αποτέλεσμα την υπερβολική ζέστη στο διαμέρισμα. Ο Ρος και η Ρέιτσελ τσακώνονται για τη λίστα με τα υπέρ και κατά που έγραψε η δεύτερη για εκείνον και η Φοίβη αποφασίζει να γνωρίσει τον αληθινό της πατέρα, όμως χρειάζεται τη στήριξη των Τζόι και Τσάντλερ που τη συνοδεύουν στην επίσκεψη. 3η σεζόν, επεισόδιο 10- «The One Where Rachel Quits»

Ο Τσάντλερ πείθει τη Ρέιτσελ να παραιτηθεί από τη δουλειά της ως σερβιτόρα στο Central Perk, για να ασχοληθεί με κάτι το οποίο αγαπάει πραγματικά. Ο Τζόι βρίσκει μια εποχιακή δουλειά στις πωλήσεις Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Όταν η Φοίβη συνειδητοποιεί πού πηγαίνουν τα δέντρα που δεν έχουν πουληθεί, προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να τα αγοράσει. Για να τη δουν και πάλι χαρούμενη, ο Τζόι και η Μόνικα αγοράζουν όλα τα δέντρα και τα τοποθετούν στο διαμέρισμα της Μόνικα. 4η σεζόν, επεισόδιο 10- «The One With The Girl From Poughkeepsie»

Το λιγότερο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο των «F.R.I.E.N.D.S» είναι το δέκατο της τέταρτης σεζόν. Ο Ρός βγαίνει με δυο γυναίκες ταυτόχρονα: μια που ζει στα προάστια και μια που ζει στο Πουκίπσι και προσπαθεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, έτσι ώστε να βλέπει και τις δυο. Φυσικά, αποτυγχάνει. Ο Τσάντλερ κανονίζει ένα «blind date» στη Ρέιτσελ και αποτυγχάνει κι εκείνος στη διοργάνωση. Όμως, η καλύτερη σκηνή του επεισοδίου είναι αναμφισβήτητα το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Φοίβη, του οποίου οι στίχοι αναφέρουν καθέναν από την παρέα ξεχωριστά. 5η σεζόν, επεισόδιο 10- «The One With the Inappropriate Sister»

Η Ρέιτσελ βγαίνει με τον γείτονά της Ντάνι και η σχέση φαίνεται να πηγαίνει καλά, μέχρι που γνωρίζει την αδερφή του, με την οποία εκείνος έχει μια περίεργη σχέση και το ειδύλλιο «χαλάει». Ο Ρός συζεί με τους Τζόι και Τσάντλερ και βοηθάει τον Τζόι να γράψει ένα σενάριο. Στο μεταξύ η Φοίβη γίνεται εθελόντρια σε συλλογή δωρεάς για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, επιθυμώντας να σκορπίσει χαρά στον κόσμο και τελικά καταλήγει να τσακωθεί με μια ηλικιωμένη γυναίκα. 6η σεζόν, επεισόδιο 10- «The One With The Routine»

Πρόκειται για ένα από τα πιο κλασικά επεισόδια της σειράς. Ο Τζόι φιλιέται για πρώτη φορά με τη συγκάτοικό του/μοντέλο, Τζανίν. Ο Ρός και η Μόνικα χορεύουν τη διάσημη φιγούρα τους στο Πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Ντικ Κλάρκ και για ακόμα μια φορά βλέπουμε τις αμήχανες κινήσεις των αδερφών, για τις ανάγκες της κάμερας. Η Ρέιτσελ και η Φοίβη ψάχνουν το διαμέρισμα της Μόνικα για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα. 7η σεζόν, επεισόδιο 10- «The One With The Holiday Armadillo»

«Είμαι το αρμαντίλλο των εορτών», λέει ο Ρός μπροστά στον γιο του Μπέν και τη Μόνικα όταν ανοίγει η πόρτα του διαμερίσματος της Μόνικα. Ο Ρός έχει ντυθεί αρμαντίλλο στην προσπάθειά του να εξηγήσει στον Μπεν τη σημασία του Χάνουκα. Όμως ο Μπέν στεναχωριέται με το γεγονός ότι δεν θα γνωρίσει τον Άγιο Βασίλη. Τελικά ο Τσάντλερ βρίσκει στολή και ντύνεται Άγιος Βασίλης, ο Ρός έχει «ξεμείνει» με τη στολή αρμαντίλλο και ο Τζόι εμφανίζεται με μια πιο...άσχετη με το εορταστικό κλίμα, αμφίεση. 8η σεζόν, επεισόδιο-«The One With The Creepy Holiday Card»

Οι ορμονικές διαταραχές της εγκυμονούσας Ρέιτσελ γίνονται όλο και πιο έντονες και η ίδια αισθάνεται λίγο απελπισμένη να ζητήσει βοήθεια από κάποιον άνδρα. Η σχέση του Ρός και της Μόνα πηγαίνει καλά, σύμφωνα με τη Μόνα. Όταν εκείνη προτείνει να στείλουν μια Χριστουγεννιάτικη κάρτα από κοινού, ως ζευγάρι, ο Ρός στην αρχή συμφωνεί, όμως στη συνέχεια πανικοβάλλεται και αντιδρά πολύ περίεργα, αποφεύγοντας τη συζήτηση για το πού βρίσκεται η σχέση τους. Ο Τσάντλερ αναγκάζεται να περάσει τις γιορτές μόνος του με το αφεντικό του, μακριά από τη Μόνικα. 9η σεζόν, επεισόδιο 10- «The One With Christmas In Tulsa»