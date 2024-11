Τα βραβεία του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αργυρός Αλέξανδρος στην ταινία «Η Τζούλι μένει σιωπηλή» του Λεονάρντο βαν Ντάιλ

Μία ταινία από το Βέλγιο και τη Σουηδία, κατέκτησε τον Αργυρό Αλέξανδρο της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για το φιλμ «Η Τζούλι μένει σιωπηλή», που έχει να κάνει με τη ζωή του πλέον ελπιδοφόρου ταλέντου μιας κορυφαίας ακαδημίας τένις του Βελγίου. Αν και αυτή περιστρέφεται γύρω από το άθλημα στο οποίο έχει αφοσιωθεί από παιδί, η καθημερινότητα στις τάξεις του συλλόγου κλονίζεται από την είδηση της αυτοκτονίας μιας νεαρής αθλήτριας. Μόλις ο προπονητής της Τζούλι βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών και τεθεί εκτός ακαδημίας με συνοπτικές διαδικασίες, όλα τα μέλη του κλαμπ ενθαρρύνονται να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Όμως η Τζούλι μένει σιωπηλή... Το πλημμυρισμένο από εσωτερική ένταση ντεμπούτο του Λεονάρντο βαν Ντάιλ -αναμφίβολα ένα από τα πλέον αξιομνημόνευτα των φετινών Καννών- σκιαγραφεί την άφταστη δυσκολία τού να σπάσει τη σιωπή του ένα άτομο που έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Κάθε πλάνο εδώ ζυγίζει με ακρίβεια χιλιοστού το βάρος αυτής της σιωπής, όσο εκείνη αποτυπώνει με τη σειρά της κάτι από την πραγματική διάσταση του τραύματος. Προικισμένο με τη λιτή ερμηνεία της τενίστριας Τέσα φαν ντερ Μπρουκ, έξοχα κινηματογραφημένο από τον Νίκο Καρακατσάνη και αυθεντικά υποβλητικό, το Η Τζούλι μένει σιωπηλή είναι μια γροθιά στο στομάχι που θυμίζει κάτι από το εξίσου συγκλονιστικό Never Rarely Sometimes Always.