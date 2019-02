Δυναμικά new openings και μοναδικά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν στη λαμπερή τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Λυκιαρδοπούλου – «Amalias 36» στην Αθήνα, από το Hotel & Restaurant της Boussias Communications.

Ανάμεσα στα ξενοδοχεία που διακρίθηκαν:

- το Euphoria Retreat στο χωριό Μυστράς στη Σπάρτη, απέσπασε τον τίτλο Iconic Hotel

- το Olea All Suite Hotel στη Ζάκυνθο, το βραβείο Best Architecture

- το Casa Cook Kos στην Κω, τον τίτλο Lifestyle Hotel of the Year

- το Mayia Exclusive Resort & Spa στη Ρόδο, το βραβείο All-inclusive Hotel of the Year

- το Stella Island Luxury Resort & Spa στην Ανάληψη Χερσονήσου, τον τίτλο Adults-only Hotel of the Year.

Τα Greek Hotel of the Year Awards ανέδειξαν ξεχωριστά ξενοδοχεία και ξενώνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως:

- το Albergo Gelsomino στην Κω - Heritage Hotel of the Year,

- ο Ξενώνας Άστρα στο Πάπιγκο - Traditional Guesthouse of the Year

- το Opora Country Living στο Ναύπλιο - Nature Lovers’ Hotel of the Year.

Στα βραβεία διακρίθηκαν επίσης σημαντικά ξενοδοχειακά new openings και ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν την χρονιά που πέρασε, όπως:

- το Antigon Urban Chic Hotel στη Θεσσαλονίκη- New Hotel Of the Year

- το NJV Athens Plaza – Suite of the Year

- το Contessina Suites & Spa στη Ζάκυνθο - Spa Facilities of the Year.