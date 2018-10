Taste the Fashion: Το πιο «νόστιμο» fashion event της πόλης επιστρέφει

Το πρωτοποριακό fashion & gourmet δείπνο «Taste the Fashion The 6 senses» διοργανώνεται για 6η χρονιά την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 στο Hilton Αθηνών και ώρα 21:00, με σκοπό τη στήριξη του έργου της Επιτροπής «ELPIDA YOUTH» του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Γιορτάζοντας 6 χρόνια δημιουργίας και προσφοράς, το Taste the Fashion στρέφει και φέτος το βλέμμα του στην Ελλάδα και τους ταλαντούχους Έλληνες δημιουργούς, προβάλλοντας το σύγχρονο, ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο πρόσωπο της χώρας μας.

Το «Taste the Fashion-The 6 Senses» υποστηρίζουν επίσης κορυφαίοι επαγγελματίες που δίνουν κάθε χρόνο τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία της βραδιάς, όπως η APG για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό, η Μυρτώ Πεζούλα για τη διακόσμηση, το Pavlos The Flower Workshop για τον ανθοστολισμό, η οινοποιία Tsa nta li, o fashion editor Μιχάλης Πάντος για την επιμέλεια και τη σκηνοθεσία των fashion shows, η ομάδα της MAC για το μακιγιάζ και ο κορυφαίος hair stylist Νικόλας Βιλλιώτης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής και χάρη στην ευαισθησία όλων όσων συμμετείχαν στις 5 πρώτες διοργανώσεις, το «Taste the Fashion» έχει συγκεντρώσει συνολικά το πολύ σημαντικό ποσό των €160.000, χάρη στο οποίο πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο έργο ανακαίνισης στο Σπίτι Φιλοξενίας του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο, ενισχύθηκε ο Ξενώνας του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» που φιλοξενεί παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στην «Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και τις οικογένειές τους, χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένης παιδικής χαράς στο χώρο του Κέντρου της «ΕΛΕΠΑΠ» Αθήνας, υποστηρίχθηκαν τα εθνικά προγράμματα του «ΕΛΙΖΑ» για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης σε νοσοκομεία και σχολεία σε όλη τη χώρα και ενισχύθηκαν τα προγράμματα του «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» που αγκαλιάζουν πάνω από 5.000 παιδιά κάθε χρόνο. Αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα οδήγησε στη συνέχιση του καθιερωμένου πλέον θεσμού «Taste the Fashion», πάντα με στόχο την υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κάθε είδους ανάγκη. Άλλωστε, το «Taste the Fashion» είναι κυρίως η απόδειξη του πόσο όμορφα και σημαντικά πράγματα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όταν ενώνουν τις δυνάμεις και τα ταλέντα τους.