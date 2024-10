«Tεράστια ανακάλυψη» στη θεραπεία καρκίνου του μαστού «διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης»

MTStock Studio via Getty Images

MTStock Studio via Getty Images

Η έρευνα, δημοσιευμένη στο The New England Journal of Medicine, συμπεριέλαβε 325 ασθενείς από 28 χώρες, με την πλειονότητα να έχει καρκίνο που είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα όργανα και είχε υποβληθεί προηγουμένως σε χημειοθεραπεία. Η συγκεκριμένη θεραπεία επιτίθεται στην πρωτεΐνη PI3K, η οποία ενισχύει την ανάπτυξη του καρκίνου.