Τέσσερα κλασικά παραμύθια σε σύγχρονη εικονογράφηση

Οι συλλέκτες και συγγραφείς αδελφοί Γκριμ

Οι αδελφοί Γκριμ, ο Γιάκομπ και ο Βίλχελμ Καρλ ήταν συγγραφείς και συλλέκτες παραδοσιακών παραμυθιών, στα οποία ο Βίλχελμ Καρλ Γκριμ έδωσε λογοτεχνική μορφή και τα προσάρμοσε για παιδιά.

Άρχισαν να συλλέγουν παραμύθια γύρω στο 1807, περίοδο κατά την οποία υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για παρόμοια έργα.

Εξέδωσαν τον πρώτο τόμο παραμυθιών το 1812. Ο τόμος, με τίτλο «Kinder - und Hausmärchen» («Παιδικά και Οικογενειακά Παραμύθια»), περιείχε 86 ιστορίες. Ακολούθησαν άλλες 70 ιστορίες σε ένα δεύτερο τόμο, που εκδόθηκε το 1814. Μέχρι το 1857 επτά εκδόσεις των παραμυθιών είχαν εκδοθεί και περιείχαν συνολικά 211 παραμύθια. Ανάμεσα σε αυτά και κλασικά, όπως η Κοκκινοσκουφίτσα, Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, Ο Βασιλιάς Βάτραχος, Χάνσελ και Γκρέτελ, Ραπουνζέλ, Ο γενναίος ραφτάκος, Η Ωραία Κοιμωμένη, Σταχτοπούτα, Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια.

Μεταξύ του 1816 και του 1818 εξέδωσαν δύο τόμους με γερμανικούς θρύλους με τίτλο «Deutsche Sagen» («Γερμανικοί παροιμίες»), που περιείχε 585 ιστορίες γραμμένες με χρονολογική σειρά, ενώ κυκλοφόρησαν μία έκδοση με ιρλανδικές ιστορίες σχετικές με ξωτικά («Irische Elfenmärchen») το 1826, η οποία αποτελούσε μετάφραση και σχολιασμό μέρους του έργου «Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland» του Ιρλανδού Τόμας Κρόφτον Κρόκερ, καθώς και μία έκδοση με τον τίτλο «Deutsche Mythologie» («Γερμανική Μυθολογία») το 1835.

Μουσείο προς τιμήν τους έχει δημιουργηθεί στη πόλη όπου μεγάλωσαν, το Κάσσελ.