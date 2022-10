Τέσσερα σενάρια για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας ως το 2035 - οι επενδυτικές ευκαιρίες

Εξαιρετικές αναλύσεις παρουσιάστηκαν στο περιθώριο της κορυφαίας έκθεσης Τεχνολογίας BEYOND, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του ΙΝΝΟVEIT - EIT Open Day Greece – «From Innovation to Impact – Powering the Future of Europe», που συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), τους Industry Disruptors Game Changers και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), συζητήθηκαν λύσεις για την επισιτιστική επάρκεια, τη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και τις επενδυτικές ευκαιρίες με βάση τέσσερα σενάρια για την Ελλάδα.