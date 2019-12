«The Hollywood Reporter», «EW» και «TIME» ψηφίζουν τις καλύτερες σειρές της δεκαετίας

Την δεκαετία που σε λίγο καιρό φεύγει, η τηλεόραση και ο τρόπος που παρακολουθούμε ξένες τηλεοπτικές παραγωγές άλλαξε ριζικά, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Το 2015, ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου FX Τζόν Λάντγκραφ δήλωσε στους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Κριτικών Τηλεόρασης εκείνης της χρονιάς, ότι η τηλεοπτική βιομηχανία διανύει την εποχή της «Peak TV». Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των σειρών που προβάλλονται σε τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming, είναι πολύ μεγαλύτερος. Με την εμφάνιση πρώτα του Netflix και αργότερα των Hulu, Amazon Prime, Apple TV και του επερχόμενου Disney+, οι επιλογές για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας σειρές αυξήθηκαν, σε πολλές νέες παραγωγές τα επεισόδια περιορίστηκαν από 8 έως 13 ανά σεζόν και η διάρκειά του καθενός είναι απρόβλεπτη και όχι όπως στην παλιά εποχή της τηλεόρασης στην οποία τα επεισόδια διαρκούσαν είτε 30 λεπτά ή μια ώρα. Σε αυτή την εποχή της τηλεόρασης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο περιεχόμενο και την αφήγηση ιστοριών. Είδαμε περισσότερα σενάρια εμπνευσμένα από αληθινά γεγονότα (“Unbelievable”, “When They See Us”). Με λίγα λόγια, η τηλεόραση «κέρδισε» το παγκόσμιο κοινό και σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε και τον κινηματογράφο. Οι πλατφόρμες άρχισαν πολύ γρήγορα να κερδίζουν έδαφος, συστήνοντας έναν νέο τρόπο ζωής , όπως το “Netflix & Chill”, που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τηλεόραση οποιαδήποτε χρονική στιγμή - αυτή είναι εξάλλου και η φιλοσοφία της εξέλιξης στη μικρή οθόνη. Παρουσίασαν σειρές, εκπομπές και ντοκιμαντέρ σε δική τους παραγωγή που ξεχώρισαν, ανταγωνίστηκαν τις σειρές των μεγάλων δικτύων και βραβεύτηκαν σε θεσμούς όπως οι Χρυσές Σφαίρες, τα βραβεία SAG, BAFTA και EMMY. Σύμφωνα με έρευνα του FX, το 2018 η «Peak TV» σημείωσε νέο υψηλό ρεκόρ με 495 σειρές σε πρωτότυπο σενάριο να προβάλλονται εκείνη τη χρονιά σε όλες τις πλατφόρμες. Οι πρωτότυπες παραγωγές παρουσιάζουν αύξηση και το 2019. Μέσα στη δεκαετία, υπήρξαν και τηλεοπτικές επανενώσεις δημοφιλών σειρών της δεκαετίας του 1980, 1990 και ’00s όπως οι: «24: Legacy» και «24: Live Another Day», «Murphy Brown», «Twin Peaks: The Return», «Gilmore Girls» κ.α. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις λίστες μεγάλων τίτλων όπως οι «The Hollywood Reporter», «EW», «TIME», όπως επίσης και τις σειρές που προτίμησαν οι θεατές και τις παρουσιάζουν τα «IMDB» και «Rotten Tomatoes». The Hollywood Reporter 10. Better Things, FX (2016 -)

9. Atlanta, FX (2016 -)

8. The Leftovers, HBO (2014-2017)

7. Halt and Catch Fire, AMC (2014-2017)

6. Bojack Horseman, Netflix (2014-)

5. 30 for 30, ESPN (2009-)

4. Breaking Bad, AMC (2008-2013)

3. Mad Men, AMC (2007-2015)

2. Rectify, Sundance TV (2013-2016)

1. Parks and Recreation, NBC (2009-2015)

IndieWire 10. Atlanta, FX (2016-)

9. Parks and Recreation, NBC (2009-2015)

8. The Americans, FX (2013-2018)

7. 30 Rock, NBC (2006-2013)

6. Veep, HBO (2012-2019)

5. Hannibal, NBC (2013-2015)

4. BoJack Horseman, Netflix (2014-2019)

3. Breaking Bad, AMC (2008-2013)

2. Fleabag, BBC/Amazon (2016-2019)

1. The Leftovers, HBO (2014-2017)

Vanity Fair 10. The Great British Baking Show, Channel 4, BBC One, BBC Two (2010-)

9. Broad City, Comedy Central (2014-2019)

8. Fleabag, BBC One, BBC Two (2016-2019)

7. Rectify, Sundance TV (2013-2016)

6. Atlanta, FX (2016-)

5. Better Call Saul, Netflix/ AMC (2015-)

4. Steven Universe, Cartoon Network (2013-)

3. Enlightened, HBO (2011- 2013)

2. Twin Peaks: The Return, Showtime (2017)

1. Bojack Horseman, Netflix (2014-)

EW 10. The Trip, Sky Atlantic/ BBC Two (2010-) The Comeback, HBO (2005-2014)

9. BoJack Horseman, Netflix (2014 -) The Fall, BBC Two (2013-2016)

8. Hannibal, NBC (2013-2015) Brooklyn Nine-Nine, NBC (2013-)

. 7. The Good Fight, CBS All Access (2017-) Orange Is the New Black, Netflix (2013-2019)

6. The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, FX (2016) Veep, HBO (2012)

5. Community, NBC (2009-2015) Better Things, FX (2016-)

4. Adventure Time, Cartoon Network (2010-2018) American Crime Story, FX (2016-)

3. Twin Peaks: The Return, Showtime (2017) Mad Men, AMC (2007-2015)

2. Atlanta, FX (2016-) The Good Fight, CBS All Access (2017

1. Mad Men, AMC (2007-2015) The Leftovers, HBO (2014-2017)

TIME Mad Men, AMC (2008-2013)

Enlightened, HBO (2011-2013)

BoJack Horseman, Netflix (2014-)

Halt and Catch Fire, AMC (2014-2017)

The Leftovers, HBO (2014-2017)

Better Call Saul, AMC (2015-)

Atlanta, FX (2016-)

Fleabag, Amazon (2016-2019)

The Good Place, NBC (2016-)

Twin Peaks: The Return, Showtime (2017)

ROTTEN TOMATOES 10. Parks and Recreation, NBC (2009-2015)

9. Modern Family, ABC (2009-)

8. This Is Us, NBC (2016-)

7. American Horror Story, FX (2011)

6. Downton Abbey, ITV, Amazon Prime Video (2010-2015)

5. Orange Is The New Black, Netflix (2013-2019)

4. The Walking Dead, AMC (2010-)

3. The Big Bang Theory, CBS (2007-2019)

2. Stranger Things, Netflix (2016-)

1. Game Of Thrones, HBO (2011-2019)

IMDB 10. Shameless, Showtime (2011-)

9. Star Trek: Discovery, SHOWTIME (2017-)

8. Westworld, HBO (2016-)

7. The Good Place, NBC (2016-)

6. Fargo, FX (2014-)

5. Orange Is The New Black, Netflix (2013-2019)

4. The Walking Dead, AMC (2010-)

3. Better Call Saul, AMC (2015-)

2. The Americans, FX (2013-2018)