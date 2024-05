Τιμώντας την γιορτή της Μητέρας αποδομώντας την Μητρότητα στην κρατική τηλεόραση

Μια τάση που εγκαινιάστηκε με το βιβλίο The Baby Trap, (Η παγίδα του μωρού, 1971) της Ellen Peck που προβλήθηκε ως «μια συγκλονιστική επίθεση στον μύθο της μητρότητας», και δημιούργησε την οργάνωση National Organization For Non Parents (NON) το 1972.