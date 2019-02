Τίτλοι τέλους για τη Mars One, που σκόπευε να αποικίσει τον Άρη

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν για τη Mars One και το (υπερ)φιλόδοξο πρόγραμμά της για αποικισμό του Άρη: Η Mars One Ventures, το κερδοσκοπικό κομμάτι του όλου project, κηρύχθηκε σε πτώχευση τον Ιανουάριο, ωστόσο αυτό δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα, που επισημάνθηκε από χρήστη του Reddit που βρήκε τα σχετικά έγγραφα.

Σχέδιο του Ολλανδού επιχειρηματία Μπας Λάνσντορπ ήταν να αρχίσει μια εταιρεία η οποία θα αποίκιζε τον Άρη. Για τον σκοπό αυτό η Mars One ήταν χωρισμένη σε δύο κομμάτια, το μη κερδοσκοπικό Mars One Foundation και το κερδοσκοπικό Mars One Ventures. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Engadget, η Ventures AG κηρύχθηκε χρεοκοπημένη από δικαστήριο στην Ελβετία στις 15 Ιανουαρίου, με την αξία της να υπολογίζεται στα 100 εκατ. δολάρια. H Mars One Ventures PLC, που είναι εγγεγραμμένη σε μητρώα στη Μ. Βρετανία, χαρακτηρίζεται «ανενεργή/ αδρανής» εταιρεία με λιγότερες από 20.000 λίρες στους λογαριασμούς της.