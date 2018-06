Το Alba Graduate Business School στην 22η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist στην Αθήνα

Με θέμα «A compass for Europe – A fair wind for Greece» (Μία πυξίδα για την Ευρώπη – Ένας ευνοϊκός άνεμος για την Ελλάδα) πραγματοποιήθηκε η 22η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist στην Αθήνα, και ακαδημαϊκό υποστηρικτή το Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Το πολυαναμενόμενο συνέδριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14-15 Ιουνίου στο Λαγονήσι και συγκέντρωσε εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων τους Αλέξη Τσίπρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, Ντομινίκ ντε Βιλπέν, Κλάους Ρέκλινγκ, Τζέφρι Πάιατ, Ντέκλαν Κοστέλο, Ζυλιέν Πετίτ, και άλλους.

Οι εργασίες του συνεδρίου ασχολήθηκαν με τις εξελίξεις του ελληνικού προγράμματος, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που δημιουργούν για την Ευρωζώνη οι εξελίξεις στην Ιταλία. Διακεκριμένοι αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες επικεντρώθηκαν σε επιμέρους τομείς ανάλυσης, όπως ο νέος οδικός χάρτης της ΕΕ, ο αντίκτυπος του Brexit και η συμβολή των Βαλκανίων στη Γηραιά Ήπειρο.

Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, οι προοπτικές στο επενδυτικό περιβάλλον και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας συμπλήρωσαν το διήμερο συνέδριο.