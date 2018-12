Το αστρονομικό ποσό που έβγαλε η Μαράια Κάρεϊ από ένα μόνο τραγούδι

Από το 1994 που κυκλοφόρησε έως σήμερα, είναι αναπόφευκτο να μην ακούσουμε το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρει σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό.

Από την ημέρα που βρέθηκε στα δισκοπωλεία, το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι χάρισε στην Κάρεϊ περισσότερο από 60 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist-και όχι μόνο.

Στη Μεγάλη Βρετανία και μόνο, το τραγούδι κάθε χρόνο φέρνει 500,000 δολάρια σε κέρδη, σύμφωνα με την Independent. Με έναν γρήγορο υπολογισμό των κερδών και από άλλες χώρες στις οποίες παίζεται το τραγούδι, η δημοφιλής τραγουδίστρια κερδίζει εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Επιπλέον, η Κάρεϊ κερδίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο από το Spotify και άλλες υπηρεσίες streaming για τον αριθμό των αναπαραγωγών του τραγουδιού. Το 2016, το τραγούδι ακούστηκε περισσότερες από 210 εκατομμύρια φορές στο Spotify.

Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και την Αυστραλία, το τραγούδι δεν εμφανίστηκε ποτέ στη λίστα με τα καλύτερα κομμάτια. Όσον αφορά τη δημιουργία του, λέγεται ότι η Κάρεϊ το έγραψε μαζί με τον παραγωγό Γουόλτερ Αφανάσιεφ.

Τέλος, τα έσοδα από το «All I Want For Christmas Is You» απέχει πολύ από το να είναι η μοναδική της πηγή εσόδων: κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει κερδίσει συνολικά περίπου 520 εκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από χορηγικές συμφωνίες, δίσκους, τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του «American Idol», καθώς και εντυπωσιακές live ερμηνείες.