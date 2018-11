To «Δόγμα» Φαϊτάκη κατακτά το Παρίσι

Μετά τη Ρίγα της Λετονίας, το εμβληματικό έργο του Στέλιου Φαϊτάκη μεταφέρεται στο Παρίσι. Το εικονογραφικό σύνολο με τίτλο «The New Religion» - αποτελούμενο από έξι παραστάσεις (4,33 x 1,84 μ.) -, κέρδισε τις εντυπώσεις στην 1η Μπιενάλε της Ρίγας, ανοίγοντας ουσιαστικά την έκθεση σε ένα πρώην πανεπιστημιακό κτίριο. Ο συμβολισμός του δημιουργού πρόδηλος: στην αίθουσα υποδοχής του κτιρίου, η «πίστη» ή, καλύτερα, η απιστία του Έλληνα δημιουργού στο επιστημονικό «αλάθητο», υποδεχόταν το κοινό. Στο γνώριμο ζωγραφικό του ύφος - ένας νεοβυζαντινός μοντερνισμός που αντλεί στοιχεία από τον σύγχρονο τρόπο ζωής -, ο ζωγράφος επιχειρεί ένα καυστικό σχόλιο επάνω στο δογματικό χαρακτήρα της επιστήμης.

Stelios Faitakis. The New Religion 2018 Former Biological Faculty