Το «Ευχαριστώ» του Make-A-Wish, Κάνε Μια Ευχή, Ελλάδος

Η βραδιά του Ευχαριστώ διεξήχθη με την πολύτιμη υποστήριξη

Χορηγοί σε είδος: ΜέγαροΜουσικήςΑθηνών, Intercatering, Partner Plus – Hasbro, Wedding Scene, Airotel Group of Hotels, Fresh, GOD – Hill and Knowlton