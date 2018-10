Το e&o Athens ανοίγει στην Ελλάδα στον όγδοο όροφο του Athens Marriott Hotel

Ο Όμιλος Χανδρή βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τουρισμού. Ο συνδυασμός αυτής της ξεχωριστής φιλοξενίας με τον κοσμοπολίτικο αέρα του ομίλου Marriott Hotels and Resorts, εγγυάται μια αξέχαστη εμπειρία. Ο Will Ricker είναι ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Ricker Restaurants και λειτουργεί μερικά από τα πιο καθιερωμένα εστιατόρια του Λονδίνου: το e&o στο Notting Hill, το Eight Over Eight στο Τσέλσι, το La Bodega Negra στο Σόχο και το Stoke House στη Βικτόρια. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τον Όμιλο Χανδρή, ο οποίος με την αξιοπιστία του στην Ελλάδα και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, επένδυσε 20.000.000 €, και μάλιστα σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, για την πλήρη ανακαίνιση του Athens Marriott Hotel. Το e&o Athens φιλοδοξούμε να είναι το στολίδι του ξενοδοχείου και να παρέχει ένα fine dining experience με τιμές προσιτές για όλους», δήλωσε ο Will Ricker.

www.rickerrestaurants.com Athens Marriott Hotel (ΛεωφόροςΣυγγρούΑνδρέα 385, ΠαλαιόΦάληρο, 17564, Αθήνα) Τηλέφωνο: (+30) 210 9471234 Ώρες λειτουργίας εστιατορίου: Δευτ. 18:00-00:00, Τρ. & Τετ. 12:00-00:00, Πεμ., Παρ. & Σαβ. 12:00-02:00, Κυρ. 12:30-19:30 Ώρες λειτουργίας playroom: Πεμ., Παρ. & Σαβ. 12:00-02:00, Κυρ. 12:30-19:30 Website:www.eandoathens.com Instagram: https://www.instagram.com/eandoathens/ Facebook: https://www.facebook.com/eandoathens/

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Χανδρή και το Athens Marriott Hotel

Ο όμιλος Χανδρή πιστός τόσα χρόνια στις αξίες της ελληνικής φιλοξενίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που κάνουν πάντα τη διαφορά, συνδυάζει άψογα την ποιότητα και τον μοναδικό κοσμοπολίτικο και jet-set διεθνή χαρακτήρα της αλυσίδας των ξενοδοχείων Marriott, υποσχόμενος πάντα αξέχαστη διαμονή.

Το Athens Marriott Hotel ανακαινίστηκε πλήρως ώστε να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό, νέο ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση των 366 υπνοδωματίων και σουιτών, των συνεδριακών και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και πλήρης αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του. Τα υπνοδωμάτια διαθέτουν ξύλινα δάπεδα και μαρμάρινα μπάνια, καθώς και έπιπλα και υφάσματα με την υπογραφή διάσημων σχεδιαστών, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρικές παροχές και σημεία φόρτισης κινητών συσκευών. Οι χώροι εκδηλώσεων απολαμβάνουν άπλετο φυσικό φως, είναι όμορφα σχεδιασμένοι και διαθέτουν πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό. Μια ευρύχωρη αίθουσα είναι επίσης διαθέσιμη για την προετοιμασία των συνεδριάσεων, καθώς και για στιγμές χαλάρωσης μεταξύ των επαγγελματικών συναντήσεων. Το επίπεδο του lobby εκτείνεται σ’ έναν όμορφο υπαίθριο χώρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δροσερά cocktail, υπέροχα σνάκ και πιάτα βασισμένα στις μεσογειακές γεύσεις. Διαθέτει επίσης τη μεγαλοπρεπή αίθουσα Aegean Sea, το ιδιαίτερο M Lounge για VIP επισκέπτες, το επιβλητικό μπαρ Great Room που αποτελεί τον πυρήνα του ίδιου του lobby και το εκπληκτικό εστιατόριο Made in Athens με μεσογειακές επιλογές από το πρωί έως αργά το βράδυ.