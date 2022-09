. Other

Έτοιμο το Black Tie ένδυμα σας; Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, 2022, στην Λίμνη

Βουλιαγμένης θα χειροκροτήσουμε ανθρώπους που σέβονται τον άνθρωπο και

εργάζονται σκληρά για να έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο ένα καλύτερο

μέλλον. Το Gala Dinner και η Τελετή Διεθνών Βραβείων Who is Who International

Awards είναι εδώ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και της

Περιφέρειας Αττικής με στρατηγικό συνεργάτη την Britishpedia και με μοναδικά δώρα από την εταιρεία Zartaux Skin Novelties την Μέγα Δωρήτρια μας θα απολαύσουμε μια βραδιά επιβράβευσης κάτω από την λάμψη του φεγγαριού. Την κεντρική κάλυψη των Who is Who International Awards θα την έχει το Ευρωπαϊκής εμβέλειας Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου DPA, ενώ οι συνεντεύξεις θα γίνουν από την Ambassador μας, κυρία Έμυ Λιβανίου και την HuffPost.

Η Μαρία Νικόλτσιου και ο Σωτήρης Πολύζος θα ντύσουν με την παρουσία τους τις βραβεύσεις. Τα βραβεία την Νίκη και τον Θρίαμβο τα έχει φιλοτεχνήσει ο γνωστός γλύπτης Οδυσσέας Τοσουνίδης. Είναι μοναδικά, αριθμημένα και με τον αποκλειστικό τίτλο βράβευσης τιμώντας και την ιδιαιτερότητα της κάθε προσωπικότητας.

Ο διακεκριμένος σεφ Σωτήρης Ευαγγέλου θα μας προκαλέσει γαστρονομικά εφόσον έχει επιμεληθεί το μενού, ενώ θα συνεχίσει η γευστική πανδαισία με την αποκλειστικά για τα Who is Who International Awards Chocolate Moments δημιουργία του haut patissier Ευάγγελου Χασιώτη.

Το ταξίδι σε μελωδικούς κόσμους θα γίνει από την υπέροχη Φωτεινή Δάρρα.

Η βραδιά αυτή είχε μια ομάδα ανθρώπων που μπόρεσαν να ενστερνιστούν την αξία της γενναιοδωρίας που διέπει τα Who is Who International Awards.

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και δωρητές.

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ: SANDINE ZARTAUX ΧΡΥΣΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: HARLAS

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: BEYOND FRONTIERS, NOS INSURANCE SERVICES

VGROUP

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ: BOMBAY GIN, ARCADIA SHIPMANAMGEMENT

ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΜΠΑΧΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ, DEDDIE, VALIDUS, LIONS CLUB

ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΚΡΑΣΙΑ, GIANNETOS, ART THESSALONIKI

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: NAFTOMAR, McDONALDS , ERGOTEM, SOFTEX, VLASSI HOLEVA, IRENE DOURA ACADEMY, ANGELIS FILM, KITRINAKIS Studio, ALICE DIKAIOU, FREDDY MAKE UP, ILIAS & STAFF

ΔΩΡΗΤΕΣ: ΜΑΜΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: DPA, HUFFPOST, BUSINESSWOMAN, NEWGREEK TV, HELLENIC MEDIA GROUP, MORAL MODA, LOIPON & EGW, INDICATOR



Φέτος, τα Βραβεία Who is Who υποστηρίζουν το σημαντικό έργο της βραβευμένης από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα μη κερδοσκοπικής Wise Greece.