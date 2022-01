Το Μέγαρο ακούει και παρουσιάζει: 4 σχήματα από τις «Ανοιχτές Πλατφόρμες» σε κοινή συναυλία

Μέγαρο Μουσικής Choir on the Stairs

Το φωνητικό σύνολο Choir on the Stairs, το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar 4-tune, η νεανική ορχήστρα Music Virus και το συγκρότημα Of Embla είναι τέσσερα σχήματα που ξεχώρισαν ανάμεσα σε εκείνα που συμμετείχαν στις εκατό και πλέον ακροάσεις του θεσμού Ανοιχτές Πλατφόρμες, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τις σκηνές του σε καλλιτέχνες που διακρίθηκαν για την ερμηνεία, την τεχνική και την πρωτοτυπία τους καθώς και για τις εμφανείς δυνατότητές τους για μελλοντική εξέλιξη.

Η κοινή τους συναυλία με τίτλο «Το Μέγαρο ακούει και παρουσιάζει» πραγματοποιείται στην Αίθουσα Banquet τo Σάββατο 15 Ιανουαρίου, στις 8:00 το βράδυ, καλύπτει ένα ευρύ μουσικό φάσμα και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο νέων ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τους οποίους το Μέγαρο στηρίζει έμπρακτα.

Η βραδιά εντάσσεται στη δημοφιλή σειρά εκδηλώσεων Γέφυρες (καλλιτεχνικός προγραμματισμός και επιμέλεια Δημήτρης Μαραγκόπουλος).

Choir on the Stairs

Είναι ένα πολυφωνικό σύνολο που αποτελείται από τέσσερις χορωδούς και δημιουργήθηκε το 2016. Το project βασίζεται στην αγάπη για την παράδοση των λαών του κόσμου και στοχεύει στην ανάδειξή της μέσω της μουσικής. Το σύνολο δημιουργήθηκε στα σκαλιά του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, στο οποίο φοιτούσαν τα μέλη του σχήματος, απ’ όπου και πήρε το όνομά του λόγω της καλής ακουστικής που υπήρχε εκεί. Στη συνέχεια το Choir On The Stairs έγινε περισσότερο γνωστό μέσω της πλατφόρμας του YouTube. Απαρτίζεται από τους Natasha Kay (σοπράνο), Μαριάννα Κατσικάκη (άλτο), Κυριάκο Μπαρτζιώκα (τενόρος) και Βασίλη Κουτή (μπάσος).