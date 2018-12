Το νέο alter ego της Lady Gaga καθήλωσε το Λας Βέγκας (pics)

Και μετά το σύντομο «διάλειμμα» με την ταινία «A star is born», η Lady Gaga επανήλθε στη σκηνή, αυτή τη φορά στο Λας Βέγκας.

Η 32χρονη σταρ που εμφανίστηκε με πλείστα όσα διαφορετικά κοστούμια, όλα απαστράποντα βεβαίως, αποκαλύπτοντας το νέο alter ego της και «προσγειώθηκε» στη σκηνή του Park Theater στο Monte Carlo Hotel με όλους τους πιθανούς τρόπους, «ηλέκτρισε» το κοινό που έκανε λόγο για μία «καθηλωτική περφόρμανς».

Περισσότερα από 5.200 άτομα παρακολούθησαν την πρεμιέρα της Lady Gaga, στο «Enigma», μεταξύ αυτών η Κέιτι Πέρι και ο Άνταμ Λάμπερτ, με το κοινό να «ανεβάζει» στα social media κάθε λεπτό της επί σκηνής.

Η εκρηκτική σταρ, που έκανε είσοδο «εξ ουρανού», πετώντας πάνω από την πλατεία, φορώντας μία ολόσωμη μεταλλική φόρμα και κρατώντας ένα keyboard στα χέρια τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, όπως The Edge of Glory, Dance In the Dark, Beautiful, Dirty, Rich, Poker Face, Applause, Paparazzi.

Το συμβόλαιο της Lady Gaga με το Park Theater είναι διετές, αφορά 74 εμφανίσεις -με πιθανή ανανέωση- και αμοιβή 100 εκατ. δολάρια.