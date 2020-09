Το ψυχολογικό αποτύπωμα του χάους

The threat lies in the realization that in our universe the security of stable, permanent rules are gone forever. We are living in a dangerous and uncertain world that inspires no blind confidence. Our hope arises from the knowledge that even small fluctuations may grow and change the overall structure. As a result, individual activity is not doomed to insignificance.

- Ilya Prigogine

Μετάφραση: Η απειλή έγκειται στη συνειδητοποίηση ότι στο σύμπαν μας η ασφάλεια σταθερών, μόνιμων κανόνων έχει χαθεί οριστικά. Ζούμε σε έναν επικίνδυνο και αβέβαιο κόσμο που δεν εμπνέει τυφλή εμπιστοσύνη. Η ελπίδα μας προκύπτει από τη γνώση ότι ακόμη και μικρές διακυμάνσεις μπορεί να αναπτυχθούν και να αλλάξουν τη συνολική δομή. Ως αποτέλεσμα, η ατομική δραστηριότητα δεν είναι καταδικασμένη στην ασημαντότητα.