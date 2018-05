Το Στέρεο βάδισμα από ένα Νόβα προς τον «Ουρανό»

Ακόμα περισσότερο όμως χαίρομαι για τους ίδιους, για το ότι μετά από μιαν εικοσαετία και ενώ δεν περίμενα να συμβεί ποτέ αυτό παίρνουν και πάλι την θέση η οποία τους ανήκει στο ηλεκτρονικό τμήμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, το κενό που είχαν αφήσει σε αυτήν οι αδιαμφισβήτητοι πρωτοπόροι της τώρα που πληρώθηκε φαίνεται πραγματικά πόσο μεγάλο και σημαντικό ήταν. Προφανώς δεν μπορούν να είναι πλέον πρωτοπόροι, αυτό συμβαίνει μια μόνο φορά σε καθέναν από τους όχι πολλούς που το επιτυγχάνουν αυθόρμητα και δίχως να το επιδιώξουν και άλλωστε δεν είναι και απαραίτητο πια. Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι δρόμοι της electronica έχουν ανοίξει πλέον για τα καλά και στην Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό επειδή φρόντισαν να το κάνουν πρώτοι αυτό πριν τόσα πολλά χρόνια οι Στέρεο Νόβα. Ακριβώς για αυτό όμως τους γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και αυτός και μόνον είναι ικανός λόγος για να προπορευτούν, να προχωρήσουν λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και με επιπλέον πολύτιμο εφόδιο την τόσο μεγάλη εμπειρία τους να κάνουν ό,τι έκαναν πάντα.

Αυτό που εξαρχής έκαναν και δεν έπαψαν ποτέ οι Στέρεο Νόβα ήταν να εξερευνούν το μέλλον, πρώτιστα το μουσικό βέβαια αλλά κάθε άλλο παρά μόνον αυτό. Αν μάλιστα το μέλλον που οραματιστήκαμε και εξερευνήσαμε παρέα και με την μουσική τους για soundtrack ήταν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό προβλέψιμο εκείνο που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι παντελώς άδηλο, δεν ξέρουμε και ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε τίποτα για αυτό και το άγνωστο πάντα είναι ίσως πιο απαιτητικό αλλά και πολύ πιο σαγηνευτικό. Ειδικά αν το θεωρείς, το προσεγγίζεις και το εξερευνάς με μόνο γνώμονα αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Β. την μία και μοναδική φορά κατά την οποία έγραψε στίχους στα αγγλικά.

Αυτό συνέβη το ’93 όταν, λίγο μετά την κυκλοφορία του «Ντισκολάτα», προσέθεσε φωνή στο «Νέα Ζωή 705» - που έτσι ο τίτλος του άλλαξε σε «New Life 705» - και με λίγες λέξεις, σε ένα ερωτικό μάλιστα τραγούδι. συνόψισε με τον καλύτερο τρόπο την κοσμοθεωρία των Στέρεο Νόβα. Επίσης όμως και ενός αριθμού άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν βλέπαμε την ζωή σε αυτή τη χώρα μέσα από το συνηθισμένο νεοελληνικό πρίσμα αλλά ένα πολύ πιο διεθνιστικό, δεν αναπτύξαμε ποτέ πελατειακή σχέση με την πολιτική και τα κόμματα, περάσαμε με παγερή αδιαφορία τα χρόνια της ευφορίας και όχι μόνον επειδή μετείχαμε ελάχιστα ή και καθόλου σε αυτήν και βρεθήκαμε να υφιστάμεθα τις συνέπειες της κρίσης πολύ περισσότερο από άλλους ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν συμβάλλαμε ούτε στο ελάχιστο στο να προκληθεί. Αν λοιπόν η αμέσως προηγούμενη γενεά διατύπωσε την θέληση της για επιβίωση με το «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί/στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα» της Λίνας Νικολακοπούλου αυτό είναι το δικό μας statement, του αθηναϊκού - με όλες τις δυνατές έννοιες της λέξης - underground των τελευταίων τριών δεκαετιών…

I always wanted someone like you

Give me sun

Give me time

Give me life

Give me love

Give me life

Give me love

Give me life...